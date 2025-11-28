大埔宏福苑五级火｜国际关注香港灾情 高市、普京等多国领导人表慰问

本港大埔宏福苑于周三（26日）发生毁灭性五级大火，至今造成至少94人死亡，震惊全港。随着伤亡人数持续上升，国际间亦有多国政府高层与外交机构发出声明表达哀悼或向直接向国家主席习近平表示慰问，当中包括俄罗斯总统普京、南韩总统李在明、日本首相高市早苗、英国外交、联邦暨发展事务部与澳洲总理署。

根据塔斯社当地周四（27日）报道，俄罗斯总统普京就大埔宏福苑火灾向中国国家主席习近平表达了慰问。

欧洲方面，英国外相顾绮慧（Yvette Cooper）在社交平台发文表示，大埔发生的骇人火灾令人「痛心疾首」，并代表英国，向所有受灾家庭与香港市民致以最深切慰问。英国驻港总领事馆亦在社交媒体发声，强调「在这个艰难时刻，我们与香港市民同在」，并向所有参与救援行动的人员致以崇高敬意。

澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在记者会上回应时称，这场灾难是一场「人间悲剧」，并对罹难者家属、仍在搜寻失去亲人的人，以及所有受影响的香港市民，表达「最深切的慰问」。他强调，今天所有澳洲人的心都与正经历艰难时刻的香港人民同在。

据共同社，日本首相高市早苗发表了慰问。高市称，「得悉发生大规模火灾，令我深感悲痛。谨此向罹难者表达哀悼，向所有受影响的市民致以由衷的关怀与问候。」

韩联社报道，南韩总统李在明28日在个人Facebook上用韩文、英文和中文发表贴文，就香港大埔居民楼火灾事故表示哀悼。李在明表示，谨为此次事故的遇难者祈福，祈愿逝者安息，并向其家属致以诚挚慰问。以团结之心，祝愿香港早日恢复重建。他还表示，向在现场全力奋战的数百名消防救护人员和志愿者致以崇高敬意。再次衷心祈愿受伤者早日康复、失联者平安归来。