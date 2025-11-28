罗浮宫加价 | 非欧盟访客要多付近百港元 影响中英美游客

罗浮宫博物馆宣布，将提高大多数非欧盟游客的门票价格，加幅为45%，这意味包括美国、英国和中国游客在内的游客，将需要多支付10欧罗（约90港元）才能入场。

博物馆表示，今次加价旨在每年筹集2000万欧罗（1.78亿港元）的资金，以解决「结构性问题」。该博物馆上月曾发生震惊全球的拿破仑珠宝被盗窃事件。

参观罗浮宫的访客，以美国人数最多。法新社

罗浮宫发生惊天劫案后，警方加强保安。美联社

贼人利用升降梯爬入罗浮宫展馆盗窃。法新社

罗浮宫是全球最受欢迎的博物馆。路透社

门票增幅45%

博物馆和职员工会在博物馆董事会会议批准加价措施后表示，从明年1月14日起，来自欧盟以外，以及冰岛、列支敦士登和挪威的游客将需要支付32欧罗（约332港元）购买门票，比前一年加价10欧罗。

罗浮宫发表的报告显示，2024年该馆接待了870万名游客，其中69%为外国游客。报告称，美国游客数量最多，中国游客位居第3。

多个工会斥歧视

多个工会则批评馆方取消对所有国籍访客统一收取入场费的决定，其中法国民主工会联盟（CFDT）警告，这将被视为「歧视」。

10月19日，罗浮宫遭4名贼人闯入劫掠，仅花7分钟就盗走了总值约1.02亿美元（7.9亿港元）的珍贵珠宝，随后骑著电单车逃离现场。

官方调查显示，博物馆保安设备不足，博物馆管理层也曾就馆舍存在的问题发出警告。