Daiso店内屁孩狂奔遭提醒 母发飙骂到店员跪地道歉震撼韩网

位于南韩的一间大创百货（Daiso）发生一宗纠纷，震撼韩网！一名店员因提醒孩子乱跑「很危险」，孩子母亲竟当场破口大骂，吓得这位店员甚至跪地道歉，其他顾客也吓得目瞪口呆。画面在网上疯传，网民热议「顾客是否过度欺凌店员」，发布影片的人直斥骂人那位母亲是「民弊」（人民公害）。

综合韩网消息，事发于11月21日，现场是全罗南道顺天市一间大创门市。一名女子带着小孩子逛店，期间孩子在店里靠近出入口位置奔跑。拍片者透露，店员只是担心小朋友，上前提醒「这样跑很危险喔」，没想到孩子母亲立刻爆怒，对着店员大吼。

现场影片显示，店员低头下跪，并双手合十道歉，低声下气说明：「这里真的很危险⋯⋯」该名母亲毫不收敛，反呛：「我刚刚已经制止小孩了！管教是妈妈的工作，店员算什么？要孩子往这往那⋯⋯」她更怒骂店员：「做好你的工作吧！干嘛一直盯着宝宝看！」

旁边的顾客也看不下去，对骂人女子：「请你别再这样了。」有自称目击者的网友说当下孩子确实在店内狂跑，但店员只是善意提醒，没想到会被骂到跪下，「真的太夸张」。

事件在韩国惹起公愤，大批网友涌入大创客服留言，要求惩处无理顾客、保障第一线劳工。大创表示已让涉事店员放有薪假、安排心理咨商，若店员想提告求偿也将协助法律程序。大创总部则强调，客服声明非正式立场，但公司确实把「员工保护」列为最高优先。