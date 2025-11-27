日本打击外国人欠医疗费 或欠500港元即列黑名单拒入境

日本政府将对外国游客积欠医疗费问题收紧管制，正研拟将现行的欠费门槛从20万日圆（约9,950港元）大幅调降至1万日圆（约500港元）。自2026年度起，凡在日本就医后欠费1万日圆的外国人，有机会列入黑名单并被禁止入境。

突发病或意外受伤治疗后走数

《日本经济新闻》报道提及的情况，包括外国旅客访日期间因突发疾病或意外受伤就医，事后却拒绝支付医疗费用。日本政府在自民党外国人政策本部26日召开专案小组初次会议时，提出上述方案。

日本政府将对外国游客积欠医疗费问题收紧管制。 路透社示意图

现时厚生劳动省负责搜集各医疗机构通报的欠费资料，欠款20万日圆以上的外籍人士若再度申请入境，当局可采取拒绝入境等措施。

新政策不仅针对短期游客，2027年度起将扩至中长期居留的外国人也适用。若是持有居留资格的外籍人士积欠医疗费用，则无法延长居留期限，且离开日本后可能被拒绝再次入境。当局并正在研究强制外国人入境前投保民间医疗险的可行性。

稍后扩至中长期居留外国人

此外，税费及社会保险费欠缴情形也将纳入居留资格审核考量。根据厚生劳动省调查，外国人国民健康保险费缴纳率仅63％，远低于整体93％。首相高市早苗已指示相关部门，于2026年1月前完成基本方针制定。