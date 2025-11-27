大埔宏福苑五级火︱惨剧震动加国港人社区 彻夜无眠转发进展

大埔宏福苑26日发生的五级大火，截至27日下午3时，死亡人数已增至55人，至傍晚仍有3座大厦火势未救熄。惨剧已成国际重大新闻，加拿大的港人移民社区也受事件震撼，许多人整夜无眠，互相转发最新进展及关心对方情绪。

议会上表示哀悼

加拿大联邦国会议员区泽光(Chak Au)向加拿大《星岛》说：「看到熊熊烈焰吞噬大楼，死亡数字不断上升，真的非常痛。」



区泽光的儿子在列治文担任消防员的工作，因此看见这桩悲剧、尤其得知有一名香港消防员不幸罹难，感触特别深。「我非常清楚消防工作的辛苦和危险，知道这个消息后，我能深刻感受到不幸殉职的消防员何伟豪亲人所承受的痛。衷心希望受火灾事件影响的人都能有所安慰。」

卑诗省议员屈洁冰(Teresa Wat)和省议员陈瀚生(Hon Chan)也不约而同在周三的卑诗省议会上发表对香港大火事件的哀悼。

屈洁冰说：「我今晨醒来，就发现我学生时代的朋友圈的群组都在讨论这个事件，大家都好难过。我先生的家人也都还在香港，所以我们能够直接感受到那种冲击。」

陈瀚生则是几乎彻夜未眠，整夜都在关注香港大火的动态。他说：「我有认识的朋友住在大埔区，朋友虽然不是受灾户，但可想而知整个香港、尤其是当地附近的民众所遭受的冲击有多大。」

3年前才从香港移居温哥华的李亦清看著滚动新闻感到又悲又愤：「最令人生气的是，我看到新闻说香港现在有不少承包商为求降低成本，会铤而走险选用不阻燃的安全网，一旦起火便一发不可收拾，但相关部门监管宽松，成为安全漏洞。」

10年前以留学生身份到温哥华的王凯认为香港住宅大楼又密又高，是挺令人担心。「我父母在香港的家住在57楼，现在整栋楼也关注自己的防火情况。我们那栋楼每10层就设了一个防火层，里面都是净空的，安检人员也会来抽查，相对来说是比较安全的。」

感动民众自发自救

屈洁冰说：「大温哥华地区也有很多高耸楼层，大楼的安全如何获得保障？防火设施？逃难手册？是不是人人都了解自己所居住的环境和遇难时应该要自救的方式？我觉得这是一个警钟，提醒每个人。」

区泽光相信类似的悲剧不会在大温哥华地区发生，因为「我们的建筑法规是很严格的，但当然这也间接导致我们在建筑或维护一栋楼时要承受的代价，例如非常昂贵、速度缓慢等，都是民众必须面对的现实。」

陈瀚生说，难过之余，他也看到香港人发挥的善心暖意，非常感动，「真香港人几时都系咁有爱」。