大埔宏福苑五级火｜2017伦敦住宅大火类同 外墙翻新引火 烧2天72死

更新时间：10:23 2025-11-27 HKT
发布时间：10:18 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火目前造成44死、279人失踪。这场大火令人不禁想起英国伦敦2017年的「格兰菲塔」（Grenfell Tower）火警，当时这栋有逾40年历史、楼高27层的住宅大楼外墙覆盖了易燃铝板，烧了整整2天，72人遇难。

2017伦敦住宅Grenfell Tower大火。 美联社
「格兰菲塔」位於伦敦西部，曾是密集式住宅，共有127户住家、约600名住户，住客多为中低收入者及年长者。大楼在2015至2016年进行外墙翻新时，使用大批易燃铝板作为隔热层。2017年6月14日，凌晨时分电线走火引燃火苗，铝板外墙迅速起火，并因板材与建物间空隙形成的「烟囱效应」，火势迅速扩散。消防队虽在24小时内宣布「火势受控」，但大火整整烧了超过两天才完全熄灭，72人因此丧命。

英国事后调查发现，大楼维修公司、地方政府及铝板厂商等多方疏失是火灾主因。此外，当局对消防队当时的延迟疏散决策提出批评，认为错误判断令悲剧加重。根据英国建物规定，防火设计应能支撑住户等待救援，但这场火势的猛烈程度已超出规范设计的预期。格兰菲塔后被拆除，原址计划建纪念碑以悼念罹难者。

