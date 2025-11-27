中日恶化｜特朗普与高市通话细节曝光 据报曾劝勿在涉台问题上刺激中国

美国《华尔街日报》26日报道称，美国总统特朗普日前与日本首相高市早苗通电话时要求克制涉台言论，避免刺激中国。

路透社引述《华尔街日报》报道上述消息，并指特朗普对高市早苗的劝告相对委婉，也没有要求她收回此前的言论。

日本首相高市早苗重申日本没有立场认定台湾法律地位。

高市早苗本月初在国会应询时，具体阐述「台湾有事可能会让日本进入存亡危机事态」，日本能行使集体自卫权，引中国极度不满。北京持续两周，不断通过舆论、经济措施和军事演习反击日本；中国上周六还致函联合国秘书长表明立场。

中国驻联代表傅聪致函联合国秘书长古特雷斯，就日本首相高市早苗错误言论阐明中国立场。

特朗普周一（11月24日）与国家主席习近平通话后，于隔天（25日）与高市早苗通话。日本媒体称，通话持续约25分钟。高市早苗透露，特朗普在电话中介绍了24日中美元首通话的相关情况，她还强调 「日美之间紧密的协作关系得到了确认」。通话结束后，高市早苗向媒体表示，此次通话是由特朗普主动提出，「双方围绕强化日美同盟、『印太地区』面临的局势及各类议题广泛交换了意见」。

当被问及是否在通话中与特朗普谈及台湾问题时，高市早苗避而不谈，仅回应称「会谈内容属于外交往来范畴，因此不便透露详情」。不过，高市早苗在通话中向特朗普说明了未能在南非G20峰会上与中方会面的情况。

当前，中日双边关系因高市早苗11月7日在国会发表的错误涉台言论而迅速降温。在中方多次严正交涉下，高市早苗仍表示不会撤回在国会答辩上的相关言论。

在23日结束的南非G20峰会上，中日双方也未进行任何接触。尽管中方已在会前多次表示没有会见日方领导人的安排，但外界对两国能否借助这一契机进行高层沟通的关注度仍然十分突出。