英国预算案猛加税｜年筹2680亿减赤 92万人跌入更高入息税网

英国财政大臣李韵晴昨日向国会发表预算案，公布一系列加税措施去填补财政黑洞，包括开征新的豪宅税，以及提高股息税及博彩税等。个人入息税起征点也被冻结，被形容为「隐形加税」，随着加薪，新增92万人跌入此税网。据英国预算监督机构称，这些措施预计到2029/30财年可实现每年带来261亿英镑（逾2680亿港元）税收。

增豪宅股息博彩税

英国预算责任办公室（OBR）昨日在李韵晴发表预算案前，意外地在其网站上发布了预算展望。随后，该机构就此「技术错误」致歉。李韵晴在国会发表预算声明时称，对OBR此举深感失望。预算案称，英国将冻结个人入息税起征点，直至2030/31财年。预计此举将在2029/30财年增加76亿镑的税收。英国目前个人入息税起征为年收入12570英镑。冻结入息税起征点被形容为「隐形加税」措施。随着民众加薪，将增加约92万人需要缴纳高出40%的入息税率。

公共财政黑洞料达200亿镑

此外，根据预算案中提出要征收的豪宅税，从2028年4月起，价值超过200万镑的房产业主将需缴纳一项年度附加费，该费用将附加在现有的市政税之上。附加费将分为4个价格等级，从价值介乎200万至250万镑的房产(征税2500镑，即2.57万港元 )，到价值500万镑或以上的房产征7500镑(7.7万)不等。所有附加费每年均按消费物价指数（CPI）调整。预计这项措施将在2029至2030年度带来4亿镑收入。有关收入将上缴中央政府。英国的公共财政黑洞估计达200亿镑。

股息税率将提高2个百分点

预算案又表示，英国将继续冻结燃油税率。但一项针对电动车和油电混合动力车的新收费政策将于2028年4月生效，预计该项基于里程的措施将带来14亿英镑税收。据称，由于向电动车转型，预计到2050年燃油税收入将损失相当于GDP0.6%的金额，新税项旨在弥补该损失的约四分之一。其收费标准将订于目前汽油车燃油税率的五成左右。

英政府并拟将股息税率提高2个百分点。从明年4月起，股息税率将提高。基本税率将提高至10.75%，而较高税阶纳税人的股息税率则提高至 35.75%。李韵晴还计划提高对英国博彩业的税收，此举预计将在2029-30财年为政府增加约11亿英镑的收入。

英国预算监督机构昨日称，英国经济预计今年实现超出预期的经济增长，但2026年至2029年间的增长速度可能低于先前预期。OBR报告指，今年GDP增长率预计达到1.5%，高于3月公布的1%预期数字，但预计2026年至2029年间的GDP增长率恐低于先前预期。明年GPD增长料放缓至1.4%，2027年至2029年间的增长率预计将减至1.5%。

