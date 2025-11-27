Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国预算案猛加税｜年筹2680亿减赤 92万人跌入更高入息税网

即时国际
更新时间：08:57 2025-11-27 HKT
发布时间：08:56 2025-11-27 HKT

英国财政大臣李韵晴昨日向国会发表预算案，公布一系列加税措施去填补财政黑洞，包括开征新的豪宅税，以及提高股息税及博彩税等。个人入息税起征点也被冻结，被形容为「隐形加税」，随着加薪，新增92万人跌入此税网。据英国预算监督机构称，这些措施预计到2029/30财年可实现每年带来261亿英镑（逾2680亿港元）税收。

增豪宅股息博彩税 

英国预算责任办公室（OBR）昨日在李韵晴发表预算案前，意外地在其网站上发布了预算展望。随后，该机构就此「技术错误」致歉。李韵晴在国会发表预算声明时称，对OBR此举深感失望。预算案称，英国将冻结个人入息税起征点，直至2030/31财年。预计此举将在2029/30财年增加76亿镑的税收。英国目前个人入息税起征为年收入12570英镑。冻结入息税起征点被形容为「隐形加税」措施。随着民众加薪，将增加约92万人需要缴纳高出40%的入息税率。

公共财政黑洞料达200亿镑

此外，根据预算案中提出要征收的豪宅税，从2028年4月起，价值超过200万镑的房产业主将需缴纳一项年度附加费，该费用将附加在现有的市政税之上。附加费将分为4个价格等级，从价值介乎200万至250万镑的房产(征税2500镑，即2.57万港元 )，到价值500万镑或以上的房产征7500镑(7.7万)不等。所有附加费每年均按消费物价指数（CPI）调整。预计这项措施将在2029至2030年度带来4亿镑收入。有关收入将上缴中央政府。英国的公共财政黑洞估计达200亿镑。

股息税率将提高2个百分点

预算案又表示，英国将继续冻结燃油税率。但一项针对电动车和油电混合动力车的新收费政策将于2028年4月生效，预计该项基于里程的措施将带来14亿英镑税收。据称，由于向电动车转型，预计到2050年燃油税收入将损失相当于GDP0.6%的金额，新税项旨在弥补该损失的约四分之一。其收费标准将订于目前汽油车燃油税率的五成左右。

英政府并拟将股息税率提高2个百分点。从明年4月起，股息税率将提高。基本税率将提高至10.75%，而较高税阶纳税人的股息税率则提高至 35.75%。李韵晴还计划提高对英国博彩业的税收，此举预计将在2029-30财年为政府增加约11亿英镑的收入。

英国预算监督机构昨日称，英国经济预计今年实现超出预期的经济增长，但2026年至2029年间的增长速度可能低于先前预期。OBR报告指，今年GDP增长率预计达到1.5%，高于3月公布的1%预期数字，但预计2026年至2029年间的GDP增长率恐低于先前预期。明年GPD增长料放缓至1.4%，2027年至2029年间的增长率预计将减至1.5%。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
39分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
4小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
大埔宏福苑五级火丨主播陈嘉欣声音颤抖报道惨剧 误传家园被毁获全港力撑专业表现
影视圈
4小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜宏福苑居民最痛自白 廿年成长痕迹一夜清零 字字泣血全网动容：「This is my first death」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 当区区议员黄碧娇：不清楚工程最新进度不便回应
00:38
大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情
政情
2小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手
突发
52分钟前