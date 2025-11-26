巴拿马指中国企业有意竞投新港口 「对入标者一视同仁」 长和码头交易曾缺中资触礁

长和（001）出售巴拿马运河在内的港口资产交易，尚在引入中国投资者磋商新安排，另一边厢巴拿马正为另外两个新增港口进行招标。巴拿马运河管理局长巴斯克斯（Ricaurte Vasquez）指出，中国仍有意竞投新项目，「所有投标者都一视同仁」。

巴拿马：对所有参与方持开放态度

巴斯克斯接受《法新社》访问时指，当局必须对所有感兴趣的参与方持开放态度，并确保竞争尽可能广泛。他拒绝预测倘若中国企业中标后，会否导致与美国关系紧张，「船到桥头自然直，我们先看看如何到达河边，再讨论这个问题。」

两新港口经营权料明年授出

巴拿马计划未来10年内吸引85亿美元投资，用于扩大港口容量、建设天然气管道、新人工湖等项目。当局计划于2026年为两个新港口授出特许经营权，并于2029年投入营运。

中远海港及东方海外有意参与

报道指，目前表达兴趣的企业包括位于香港的中远海运港口（1199）及东方海外（316），以及新加坡的PSA国际港务集团、台湾的长荣海运、德国的赫伯罗特（Hapag-Lloyd）、丹麦的马士基（Maersk），以及法国的达飞（CMA）。

长和码头交易 买方财团引入中资

长和今年计划出售全球43个港口予「贝莱德-TiL」财团，套现逾190亿美元（约1482亿港元），但引起中国当局关注，其后交易于7月底独家磋商期届满。长和多次强调，在未获得所有相关监管机构和部门批准前，将不会进行任何交易，该集团又指，交易仍继续讨论，而买方财团拟引入内地主要策略投资者成重要成员。