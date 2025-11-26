中日交恶︱高市：有责任建立全面的良好对华关系 中方：试图蒙混过关

日本首相高市早苗今天说，「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」的国会答辩，是由于被问及具体事例「做出了诚实的回答」，日本没有立场认定台湾法律地位，她有责任与中国对话建立全面的良好关系。不过，中方批评日方至今还在老调重弹，蒙混过关。

据日本共同社报导，高市早苗星期三（11月26日）在党首讨论上，针对「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」的国会答辩，表示「由于被问及具体事例，所以在那个范围内做出了诚实的回答」。

就如何认定「存亡危机事态」，高市说：「将根据实际发生的事态个别具体情况，综合所有资讯进行判断。」

中国外交部发言人毛宁26日在例行记者会上表示，关于日本首相高市早苗的涉台错误言论，中方已经多次阐明严正立场。日本政府11月25日的内阁答辩书至今还在老调重弹，所谓的涉台「一贯立场」或「立场未变」，这是远远不够的。

她说，日方应当诚实、准确、完整地讲清其所谓「一贯立场」，轻描淡写一笔带过，只提概念回避实质，试图借此蒙混过关，这种伎俩行不通。

毛宁表示，中方再次敦促日方认真对待中方的严正要求，切实反思纠错，尽快收回错误言论，把对华承诺体现在实际行动中。