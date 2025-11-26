Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交恶︱高市：有责任建立全面的良好对华关系 中方：试图蒙混过关

即时国际
更新时间：16:23 2025-11-26 HKT
发布时间：16:23 2025-11-26 HKT

日本首相高市早苗今天说，「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」的国会答辩，是由于被问及具体事例「做出了诚实的回答」，日本没有立场认定台湾法律地位，她有责任与中国对话建立全面的良好关系。不过，中方批评日方至今还在老调重弹，蒙混过关。

相关新闻：中日恶化‧拆局｜特朗普找高市密斟 或降温争端惹关注

据日本共同社报导，高市早苗星期三（11月26日）在党首讨论上，针对「台湾有事」可能构成「存亡危机事态」的国会答辩，表示「由于被问及具体事例，所以在那个范围内做出了诚实的回答」。

就如何认定「存亡危机事态」，高市说：「将根据实际发生的事态个别具体情况，综合所有资讯进行判断。」

中国外交部发言人毛宁26日在例行记者会上表示，关于日本首相高市早苗的涉台错误言论，中方已经多次阐明严正立场。日本政府11月25日的内阁答辩书至今还在老调重弹，所谓的涉台「一贯立场」或「立场未变」，这是远远不够的。

相关新闻：中日恶化｜赖清德撑高市「基于维护印太和平稳定立场」 国台办：媚日卖台丑陋无底线

她说，日方应当诚实、准确、完整地讲清其所谓「一贯立场」，轻描淡写一笔带过，只提概念回避实质，试图借此蒙混过关，这种伎俩行不通。 

毛宁表示，中方再次敦促日方认真对待中方的严正要求，切实反思纠错，尽快收回错误言论，把对华承诺体现在实际行动中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持续更新｜大埔宏福苑五级火 李家超指增至36人死 279人失联 火警逐渐受控
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火｜周四及周五政府选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
大埔宏福苑五级火｜政府宣布周四及周五选举论坛暂停 多个政党煞停选举工程 支持救援善后
政情
4小时前
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
01:41
大埔宏福苑五级火‧有片｜宏昌阁地下棚架先起火 仅10分钟烧通天 途人大叫：点解无警钟
突发
6小时前
网民拍摄到大批深圳消防在莲塘口岸外集结，疑准备来港协助求火。FB@关你车事
大埔宏福苑五级火｜深圳消防5个中队 莲塘口岸候命来港支援
即时中国
3小时前
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱摹天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
02:12
大埔宏福苑五级火｜多幢楼宇被波及火柱擎天 居民有家归不得：大厦维修变痛失家园
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
01:41
大埔宏福苑五级火｜涉3.3亿元大维修风波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投诉工人吸烟
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
03:51
大埔宏福苑五级火｜殉职消防员37岁 入职9年 救火期间一度失去联络
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 送往东昌街社区会堂
大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
大埔宏福苑五级火｜居民闻家园被焚崩溃大哭 举牌寻失散家人下落
突发
2小时前
习近平对大埔宏福苑火灾死难者表示哀悼。新华社
大埔宏福苑五级火｜习近平向死伤者慰问 要求驻港联络办全力支援
即时中国
3小时前