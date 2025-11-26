意议会通过「杀害女性罪」立法 反对派批流于法律层面问题仍未解

意大利昨日（25日）通过议案正式将「杀害女性罪」加入刑罚，即针对「处于性别意图」的谋杀案立法。法案为包括跟踪和复仇式色情在内的性别犯罪订立更严厉的惩罚标准，最高可判处终身监禁。

政府倡禁性教育以保护儿童

《美联社》报道，意大利下议院以237票赞成通过法案，意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的保守派政府、中右翼多数派及中左翼反对派皆支持立法，应对国内一系列针对女性的谋杀和其他暴力事件。反对派虽然投下赞成票，但他们表示法案只是在刑事角度处理问题，而政府需要更多规划解决经济和文化分歧。

通过的法律将适用于「出于对女性的仇恨、歧视、支配、控制或征服」而犯下的谋杀罪，或发生在女性结束一段关系或「限制其个人自由」时发生的谋杀罪行。

2022年11月朱莉娅·切凯廷（Giulia Cecchettin）被前男友谋杀抛尸引起全国震惊，朱莉娅的妹妹在法庭上的言论有力地回应并抨击社会现状。她表示，凶手并非怪物，而是在根深蒂固的父权社会中一名「健康的儿子」。这番话激起了意大利各地民众的愤怒，他们走上街头，要求改变。

目前意大利政府提出禁止小学生接受性与情感教育，以保护儿童免受意识形态的影响。反对派狠批这个观点「如同中世纪的产物」，民主党主席施莱因（Elly Schlein）表示意大利一直未将性与关系教育纳入必修教育范围，可见政府希望用压制改善现状。但这不是长远的解决方法，最终还是需要教授儿童正确的观念，预防才是最有效的策略。