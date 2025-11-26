中美元首明年料见4次 美财长称对台立场「不变」

日前国家主席习近平跟美国总统特朗普（Donald Trump）通话，确认特朗普4月访华进行国是访问。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）在通话后表示，美中双方关系正在缓和，特朗普明年或跟习近平计划会晤高达四次，但美国针对台湾的政策将「维持不变」（is unchanged）。

称就大豆和俄乌议题达成共识

贝森特昨日（25日）接受访问，形容美中两国是「可以在特定事务上合作的」竞争对手。他认为如果两国元首明年有多达四次的见面机会，对于美国人民乃至全球经济都会有利。除了特朗普4月访华外，还有习近平明年稍后回访美国的国是访问、11月在深圳举行的亚太经济合作会议（APEC）领袖峰会、及12月在佛罗里达州迈阿密多罗（Doral）举办的「20国集团」（G20）峰会。

早前中美贸易关系紧张，中方停止购买美国大豆造成经济问题，贝森特指出争议已经大致解决。他表示中方将在未来三年半至少采购8750万吨大豆，一切正在按照商讨的规划发展。

提到台湾议题，贝森特与特朗普两人均没有评论之前的通话是否有提及，只是强调美国对台湾的立场一直都没有改变；与此同时，特朗普与习近平也就俄乌冲突达成共识，同意合作达成停战。