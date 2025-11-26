中日恶化｜担忧安全 日本栃木县小山市取消到海南参与国际会议

中日关系恶化，影响民间交流。日本栃木县小山市取消参加下月在中国海南岛举行的一场国际会议，小山市市长和当地约20名初中生原计划参会。小山市负责人称，取消原因是随著日中关系恶化，对能否确保安全出现担忧。

据日本共同社报道，小山市官方周二（25日）透露上述消息，并称原计划参加的是12月在中国海南岛举行的「第一届亚洲湿地学校网络会议」。中国、韩国、印度等国的教育负责人计划出席，有渡良濑蓄洪池的小山市也收到邀请。

小山市负责人说：「学生们很热心地做了准备，（取消计划）令人非常遗憾。」

共同社上周报道称，中日因台湾议题僵持不下，已有交流会面活动和访华计划被取消或延期。中国商务部长王文涛原定周二与日本企业访华团的会面，因中方要求而延期。由于会面延期，原定11月24日至27日的访华计划本身也被推迟。

此外，有消息人士称，爱知等六县的日中友好协会与中国驻名古屋总领事馆的交流活动，原定11月29日至30日在日本福井县芦原市举行，也已取消。

冲绳县教育委员会早前也说，县内高中生等约20人原定11月29日对上海学校展开为期约两周的研修活动已取消。中方通过委托单位联络称无法进行接待，详细理由不明。冲绳县教委负责人说：「可能受到了与中国关系恶化的影响」。