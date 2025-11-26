加速AI研究 特朗普启动「创世纪任务」

美国总统特朗普周一（24日）签署行政命令，启动名为「创世纪任务」（Genesis Mission）的国家级计划，旨在利用人工智能（AI）加速科学突破。该计划利用美国的国家实验室等资源建立一个综合人工智能平台，「加速AI在变革性科学发现中的应用」。白宫称这一任务在紧逼性和雄心上可以与曼哈顿（制造原子弹）计划相媲美。

「创世纪任务」旨在推动美国在AI领域领先中国，白宫说，这项举措有望加快制药、能源和工程等领域的科研突破速度。白宫也在寻求法律途径阻止美国各州制订自己的AI法规，威胁撤销对相关州的联邦补助。

白宫发布行政命令，推动AI「创世纪任务」。美联社

周一发布的行政命令，能源部将建立一个综合AI平台，整合美国的科学家、企业、知名大学以及现有的研究基础设施、数据存储库等资源，利用联邦科学数据集来训练科学基础模型并创建智能体，以AI加速从核聚变到半导体制造等领域的科学发现和创新，帮助解决本世纪最有挑战性的问题。优先清单中的领域包括先进制造、生物技术、关键材料、核能、量子运算与半导体，都是美国面临中国越来越大竞争的关键领域。