伦敦希斯路建三跑 英拣5000亿元方案

更新时间：09:15 2025-11-26 HKT
发布时间：09:15 2025-11-26 HKT

英国伦敦繁忙的希斯路机场准备兴建第三条跑道，英政府近来考虑两个不同的三跑建设方案，昨日（25日）宣布选择希斯路机场公司耗资490亿英镑（约5000亿港元）的建设方案。该方案需将M25高速公路的一部分改道。航空公司忧虑机场转嫁成本，增加着陆费。

航企忧心转嫁成本

英国首相施纪贤支持英国大规模扩建机场，以促进经济发展。希斯路三跑有两个不同的建设方案：一个由希斯路机场公司提出，建设一条3500米的全长跑道；另一个由一酒店集团提出，建设一条2800米长、成本较低的跑道。政府拒绝了酒店集团Arora Group提出的替代方案，该方案可以避免将M25高速公路改道。但希斯路机场公司的方案，一直受到英国航空及维珍航空等多间航空公司的强烈反对，他们担心急剧上升的成本将逼使机场透过提高着陆费来弥补。

英航行政总裁多伊尔本月呼吁大臣们「避免迁移M25高速公路」。他补充道：「我认为我们应该考虑建造一条更短的跑道。」但作为希斯路机场的最大客户，英国航空公司从未公开支持过Arora集团的方案。

