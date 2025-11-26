Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道300公斤「古惑巨熊」终被捕获 曾推毁兽笼性凶猛遭人道毁灭

日本北海道再现巨型棕熊出没威胁居民安全。日本媒体11月25日报道，北海道北部苫前町昨晚成功在捕熊笼内擒获一头体型庞大的棕熊，经确认体长约1.9米、体重接近400公斤，为近年罕见巨兽。当局其后基于公共安全理由，已对该棕熊进行人道毁灭。

体型罕见　爪长17厘米　猎友会：居民暂可安心

苫前町近月多次出现巨熊踪影，早前更有摄影画面显示，一头棕熊在雪地上徘徊，面对重约300公斤、以鹿肉作诱饵的捕熊笼，不但没有上当，反而以前爪轻松摇晃笼身，更直接将整个陷阱推翻后离去，被日本网民称为「古惑熊」。

当地狩猎协会指，本月11至12日亦曾于同一位置发现一头体重约400公斤的棕熊，相信此次落网者正是同一头巨熊。

最新捕获的棕熊经量度后，体长达1.9米，体重约380至400公斤，爪长达17厘米，体格之巨大在北海道亦属少见。苫前町狩猎协会分部会长林丰行表示，此等体型的棕熊极罕有，能成功处置牠，令居民暂时安心。

他同时坦言，苫前町一带近期频见熊掌印，「并非只有这一头」，提醒居民仍需保持警惕。他亦希望能尽早下大雪，好让棕熊返回山区洞穴冬眠，减少与人类接触的机会。

今年以来，日本多地爆发「熊患」。截至目前，北海道及本州多个地区录得至少 13人死亡、逾100人受伤 的棕熊袭击事件，创下历史新高，引发社会高度关注。

