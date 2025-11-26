《肥妈先生》真人版？意男著裙扮女声冒充亡母领退休金 警搜出女干尸

意大利伦巴第大区曼图亚（Mantua）爆出一宗离奇骗案：一名56岁失业男子为诈领亡母的退休金，竟将母亲遗体藏在家中长达3年，至最近化身「老妇」前往政府办公室换身份证时露出破绽，被揭发整起骗局。警方其后在其住所发现已木乃伊化的母亲遗体，事件震惊当地社会。

亡母藏在洗衣房 遗体干瘪似木乃伊

据《晚邮报》及《信使报》报道，死者Graziella Dall'Oglio于3年前、终年82岁自然身亡。但其儿子为继续领取母亲退休金，把遗体以床单包裹，塞进睡袋，再藏于家中洗衣房。由于多年未经处理，遗体已呈现干瘪、木乃伊化状态，最终在警方搜查时曝光。

警方发言人形容：「遗体处于明显木乃伊化状态，包裹于床单与睡袋之中。」

遗体现已送往曼图亚医院太平间验尸，以确认死因是否属自然死亡。

男儿男扮女装 化妆、戴假发、涂指甲油

为成功冒充母亲，男子不惜「全套装扮」，包括涂上粉底和唇膏、戴上珍珠项链和耳环、穿著长裙和涂指甲油，甚至修剪发型模仿母亲，有如电影《肥妈先生》的真实版本。

然而，当他本月前往曼图亚郊区博尔戈维吉利奥（Borgo Virgilio）市公所换领身分证时，职员很快对其外貌起疑。

市长阿波迪（Francesco Aporti）透露：「他的颈部太粗、皱纹不对劲，皮肤不像85岁老妇。声音虽刻意做成女性，但偶尔低沉，像男人。」

更令职员惊讶的是，查看闭路电视后赫然发现，这名「老妇」竟然开车到场，但户政纪录显示她并没有驾驶执照。同时，她的步姿与昔日完全不同，根本不像一个老太婆。

职员见驾车到场起疑 比对照片揭发诈骗

政府职员报警后，警方比对母子二人的官方照片，立即怀疑男子以亡母身份诈领福利。男子在被质询时态度异常，引起更大疑心。

警方到住所搜查，在洗衣房找出已木乃伊化的遗体，当场揭破全案。

报道指，男子靠诈领母亲养老金，加上名下3处房产带来的租金收入，每年合共约53,000欧元（约47.5万港元）。

市长：既悲哀又匪夷所思

男子现正接受调查，罪名包括非法处理尸体和福利诈欺，暂未确定是否已遭正式拘捕。

市长阿波迪形容此案「非常奇怪、非常悲哀」，并强调需等待验尸报告，以确认女死者是否自然死亡。