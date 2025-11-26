美财长：特朗普或圣诞前公布新任联储局主席 「他」据报成大热人选

美国联储局主席鲍威尔将于明年5月任满，美财政部长贝森特表示，总统特朗普或将在圣诞节前公布新任联储局主席人选。美媒报道，白宫已完成第二轮候选人面试，前白宫国家经济委员会主任哈塞特（Kevin Hassett）暂时成为领跑者。

贝森特于25日受访时表示，当日将结束第二轮联储局主席候选人面试，并形容进展「非常顺利」。他透露，候选人名单已由最初的11人缩减至5人，分别为哈塞特、联储局前理事沃什（Kevin Warsh）、现任理事沃勒（Christopher Waller）及鲍曼（Michelle Bowman），以及贝莱德集团高层里德（Rick Rieder）。

贝森特在接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）专访时指出，第二轮面试重点在于候选人将如何领导联储局这一「非常复杂的体系」。他强调，特朗普有可能在圣诞节前作出最终决定，但亦不排除会延至新年假期前公布。

目前市场对新主席人选关注甚高。根据预测市场平台Kalshi与Polymarket的最新数据，哈塞特与沃勒之间的竞争最为激烈。沃勒日前证实已完成与贝森特的第二次面试，并形容结果「良好」，强调自己「符合出任主席的一切条件」。

不过，彭博社最新报道指，哈塞特目前在评估中表现突出，已成为最有希望接任鲍威尔的领跑者。哈塞特在特朗普政府时期曾担任经济顾问，主张降低税率与放宽监管政策，立场与特朗普经济团队一贯主张相符，被视为能延续「美国优先」经济路线的稳健选择。

外界普遍认为，新任主席的人选将对美国未来货币政策方向产生深远影响。鲍威尔任内联储局多次升息以压抑通胀，惟也引发市场对经济增长放缓的忧虑。若由立场相对宽松的哈塞特接任，料将为特朗普的「低息促增长」政策铺路。