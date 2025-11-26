中日恶化｜传北京要求航空公司削日本航班至明年3月 旅客退订潮扩大

中日外交张力因日本首相高市早苗抛出「台湾有事论」迅速升温，彭博社25日引述知情人士报道，北京已向内地航空公司下达指示，要求大幅削减往返日本的航班，措施将持续至明年3月底，意味北京已为中日关系长期紧张作准备。

日本经济带来沉重打击 年底或损失93亿 明年恐达700亿港元

报道引述多名了解情况的人士指，内地航空公司近日收到要求，需「即时」减少飞日本航班，其延续至明年3月底，正好与全球航空业冬夏季航班换季时间吻合。消息指，北京并未硬性规定具体班次，而是交由航空公司自行决定削减哪些航线及多少班次，但方向明确——赴日航班需收缩。

报道访问业界分析，这一安排反映中央对外交局势的评估，认为目前中日关系短期内难以缓和。

中国旅游研究机构 China Trading Desk 提供的最新数据显示，中国旅客取消赴日行程的风潮正不断扩大，甚至已蔓延至明年4月的春季旅游旺季。

该机构负责人 Bhatt 指出：「中国民众对赴日旅游的兴趣急速下降，很多旅客认为这并非短暂现象。」

报道称，自北京早前对赴日旅游发出风险提示后，赴日旅客量已明显下跌。若航班进一步削减，跌势将更为显著，并势必影响明年农历新年传统旅游旺季。

根据 China Trading Desk 的估算：

若取消潮持续至今年底，日本或损失 12亿美元（约93.6亿港元）旅游收入；

若影响延续至明年全年，损失或累计达 90亿美元（约702亿港元）。

日本近年高度依赖中国旅客的复苏动力，此波退订潮对日本酒店、航空、零售及免税市场均构成沉重压力。

高市早苗在国会称「台湾有事可能构成日本存亡危机事态」，暗示日本或武力介入台海，引起北京强烈抗议，并掀起民间抵制及大量取消赴日旅游的情况。

日本社会与业界近周亦感受经济层面的冲击，有酒店据报录得过千宗取消预订。