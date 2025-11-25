死过翻生︱泰65岁「病殁」癌妇 火化前拍棺求救

泰国险发生火化生人事件。1名65岁癌症妇人被家人误以为断气，事主被放入棺材准备火化前，突然拍打棺木求救，吓坏工作人员。泰警及医生介入调查后，相信事主因严重低血糖，生命体征微弱被误认已经死亡。

疑严重低血糖误判「断气」

综合泰媒、美联社等报道，暖武里府（Nonthaburi province ）寺庙Wat Rat Prakhong Tham在Facebook发放影片，指23日险些火化了一名尚未断气的妇人。

报道指，65岁的女事主患癌，长期卧床已两年。事主兄长表示，23日，妹妹似乎停止了呼吸，于是将她放入棺材中，送到曼谷一间医院，准备依照「死者」遗愿，把遗体或器官捐出。

由于女事主家人未能提供死亡证明，医院拒接收。于是被送到上述寺院，准备接受免费的火化服务。

当工作人员准备将棺材火化时，女事主突然睁眼并拍棺材求救，其家人于是立即报警。

救援人员抵达对事主抢救并送院。院方指，患者目前生命体征仍极度微弱、无法言语，抢救仍在进行。

患者的弟弟则坚信，是Wat Rat Prakhong Tham的「神圣力量」令胞姊奇迹复活。

寺庙总经理Pairat Soodthoop表示，住持已答应承担患者的医疗费用。