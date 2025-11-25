国家荣誉︱美运输部长发起飞机「文明运动」 吁勿赤脚踩凳著睡衣

美国感恩节将至，各地旅客数量将会增多，美国运输部长达菲（Sean Duffy）昨天（24日）公开呼吁市民搭飞机时避免穿著睡衣和拖鞋，保持基本礼貌令所有旅客都有舒适的旅游体验，称不影响到其他旅客的礼仪关乎国家荣誉。

机上滋扰案件自2019年激增400%

达菲在纽泽西州纽瓦克机场（Newark Airport）举行记者会，指美国旅客的「文明程度正在退化」，故发起「文明运动」（Civility Campaign）提醒旅客须保持基本礼貌和耐心。他鼓励旅客「穿著得体」，点明不建议旅客穿著拖鞋和睡衣前往机场。

他建议旅客可以多向服务人员使用「请」或「谢谢」等礼貌语句，及协助其他有需要的旅客放置行李。他也提醒，「不要脱鞋并把脚放在你前方的椅子上」，强调乘客行为跟国家荣誉息息相关。他接受《霍士新闻》采访表示，「找回文明能提升所有人的旅行体验。」

联邦航空总署（FAA）数据显示，自从2019年以来美国机上滋扰案件已经增加400%，由小型扰乱秩序行为到暴力事件都时有发生。2021年调查发现，近20%航空工作人员曾遭遇肢体冲突，报告带出整顿航空风气的必要性和迫切性。