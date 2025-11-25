澳极右参议员穿罩袍抗议禁蒙面法被拦 遭斥种族歧视罚停职一周

澳洲参议员汉森（Pauline Hanson）禁止在公共场合佩戴全脸遮盖物的法案，遭其他议员阻止提案后，她昨天（24日）身穿罩袍（burka）出席会议，令议事程序一度中断。她被批评是个种族主义者，因执政党领袖动议针对她的谴责法案通过而被停职一周。

被狠批「不配做议员」

《BBC》报道，一国党（One Nation）领袖汉森拒绝脱下罩袍，事后在Facebook上表示称如果想她脱下罩袍，就通过她提出的法案。

来自西澳大利亚州的独立参议员法蒂玛·佩曼称这一举动「令人不齿」。穆斯林绿党参议员梅赫琳·法鲁奇（Mehreen Faruqi）批评道：「这位参议员是个种族主义者，公然表现出种族主义倾向」，联邦法院去年裁定她是汉森种族歧视的受害者，而汉森目前正在对判决提出上诉。

澳洲参议员汉森身穿黑色蒙面罩袍出席会议，并拒绝脱掉。路透社

澳洲参议员汉森身穿黑色蒙面罩袍出席会议，并拒绝脱掉。路透社

外交部长暨参议院执政党领袖黄英贤（Penny Wong）表示汉森「不配成为澳洲参议院议员」。今天（25日）她以议员身分提出动议谴责汉森，声称她「几十年来一直以偏见作为抗议手段」。动议以55票赞成、5票反对获得通过，动议批评汉森的行为「意在基于宗教信仰诋毁和嘲笑他人」，并且「对澳洲穆斯林不尊重」。

汉森一直饱受争议，1996年首次在众议院演讲时则警告美国有「被亚洲人淹没」的危险，2016年首次在参议院演讲时称澳洲面临「被穆斯林淹没」的危险，2017年曾穿著罩袍出席议会，因而多次受到批评。