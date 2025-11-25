Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韩女老师带1岁儿跟学生开房 与未成年人发生性行为证据不足不获起诉

即时国际
更新时间：15:30 2025-11-25 HKT
发布时间：15:30 2025-11-25 HKT

南韩一名女高中老师被前夫（当时未离婚）揭发与学生发展婚外情，更曾带同1岁的儿子跟学生前往旅馆。按照离婚诉讼两人均须向前夫赔偿，但今日（25日）首尔南部地方检察厅宣布不会就女老师涉嫌与未成年人发生性行为提出起诉，前夫坚持提出再议。

南韩老师跟学生发展婚外情。（示意图）iStock
南韩老师跟学生发展婚外情。（示意图）iStock

曾因出轨赔偿37万

韩媒《中央日报》报道，女子被控诉在2023年8月到2024年1月已婚期间与学生发展婚外情，其前夫更附上两人在旅馆里相拥、接吻的闭路电视片段和订房纪录作为证供。前夫称在女子的衣物和学生住处附近的烟头发现两人的DNA，因为这些证物，离婚诉讼庭判女子和学生分别向前夫支付赔偿金7000万韩圜（约37万港元）以及1000万韩圜（约5.3万港元）。

首尔南部地方检察厅决定不起诉女子。大韩民国检察厅官网
首尔南部地方检察厅决定不起诉女子。大韩民国检察厅官网

虽然女子涉嫌与未成年人发生性行为，或触犯《儿童福祉法》。检方经调查后发现无法证明学生满18岁前两人曾发生关系（即2023年9月前），虽然女子带同1岁的儿子一同前往旅馆，但也没有发现他曾受虐待，最后认为证据不足故决定不起诉。

前夫则回应他会要求再议，因为若案件不获起诉，女子就可以继续担任老师一职，这将会「毁掉」南韩的教育。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前