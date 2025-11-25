南韩女老师带1岁儿跟学生开房 与未成年人发生性行为证据不足不获起诉

南韩一名女高中老师被前夫（当时未离婚）揭发与学生发展婚外情，更曾带同1岁的儿子跟学生前往旅馆。按照离婚诉讼两人均须向前夫赔偿，但今日（25日）首尔南部地方检察厅宣布不会就女老师涉嫌与未成年人发生性行为提出起诉，前夫坚持提出再议。

南韩老师跟学生发展婚外情。（示意图）iStock

曾因出轨赔偿37万

韩媒《中央日报》报道，女子被控诉在2023年8月到2024年1月已婚期间与学生发展婚外情，其前夫更附上两人在旅馆里相拥、接吻的闭路电视片段和订房纪录作为证供。前夫称在女子的衣物和学生住处附近的烟头发现两人的DNA，因为这些证物，离婚诉讼庭判女子和学生分别向前夫支付赔偿金7000万韩圜（约37万港元）以及1000万韩圜（约5.3万港元）。

首尔南部地方检察厅决定不起诉女子。大韩民国检察厅官网

虽然女子涉嫌与未成年人发生性行为，或触犯《儿童福祉法》。检方经调查后发现无法证明学生满18岁前两人曾发生关系（即2023年9月前），虽然女子带同1岁的儿子一同前往旅馆，但也没有发现他曾受虐待，最后认为证据不足故决定不起诉。

前夫则回应他会要求再议，因为若案件不获起诉，女子就可以继续担任老师一职，这将会「毁掉」南韩的教育。