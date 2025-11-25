日本熊出没 | 北海道棕熊冲撞驾车者 札幌白色灯光节阴霾下揭幕

日本今年熊出没频繁，除了本州黑熊屡传伤人事件外，北海道棕熊也经常出没，近距离冲撞驾车人士，还追著车打，一掌拍凹引擎盖；也有大棕熊用前掌推翻重达300公斤的铁制捕熊陷阱。另外，近日有民众深夜开车时，在路上遇到大棕熊，熊见状立刻朝车子冲过来，驾车者吓到差点来不及倒车，惊悚瞬间也被记录下来。在连串熊出没阴霾下，第45届札幌白色灯光节21日在札幌市中心的大通公园等处开幕。

事发于23日深夜，现场是北海道歌志内市，一名女子深夜在路上开车时，突然看到路上有1大2小总共3头熊在路上，约2米长的母熊为保护幼熊，立刻朝车子暴冲而来，女子吓得尖叫，害怕牠要冲过来，在旁的女儿还问是否要报警。

这名女子说，在当地住了46年，第一次遇到熊，由于太害怕，倒档打不进去，一下子打到空档，一下又打错档，如果没倒车成功可能真的会被攻击，而且后方还是悬崖，如果熊真的持续追击，可能无处可逃了。

所幸母熊往前冲威吓后，就回到幼熊身边，3熊消失在黑夜之中。

棕熊一掌推翻300公斤铁笼

在11月12日凌晨，苫前町小川地区的无人摄影机捕捉到，一只庞大棕熊在雪夜中靠近捕熊笼。画面显示，这只棕熊以惊人力量用前掌推动陷阱，使原本以木桩固定、重达300公斤的铁制陷阱瞬间倒下。

此外，在11月6日，北海道桑田牧场有工作人员开车途中遇到熊袭击，熊朝著车头高速冲过来一掌拍下，吓得工作人员赶紧倒车逃命，引擎盖留下熊爪深深凹痕，相当惊悚。

白色灯光节照亮大通公园

在连串熊出没阴霾下，第45届札幌白色灯光节21日在札幌市中心的大通公园等处开幕。约77万个彩灯闪烁光芒，街头笼罩在梦幻氛围之中。

大通公园内设置了以丁香花为主题打造的约8米高艺术装置和光之隧道。灯光节将持续至12月25日，该公园还开启以姐妹城市德国慕尼克为主题的「圣诞市场」活动，摆出热葡萄酒与圣诞树装饰店。

