Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熊出没 | 北海道棕熊冲撞驾车者 札幌白色灯光节阴霾下揭幕

即时国际
更新时间：14:36 2025-11-25 HKT
发布时间：14:36 2025-11-25 HKT

日本今年熊出没频繁，除了本州黑熊屡传伤人事件外，北海道棕熊也经常出没，近距离冲撞驾车人士，还追著车打，一掌拍凹引擎盖；也有大棕熊用前掌推翻重达300公斤的铁制捕熊陷阱。另外，近日有民众深夜开车时，在路上遇到大棕熊，熊见状立刻朝车子冲过来，驾车者吓到差点来不及倒车，惊悚瞬间也被记录下来。在连串熊出没阴霾下，第45届札幌白色灯光节21日在札幌市中心的大通公园等处开幕。

事发于23日深夜，现场是北海道歌志内市，一名女子深夜在路上开车时，突然看到路上有1大2小总共3头熊在路上，约2米长的母熊为保护幼熊，立刻朝车子暴冲而来，女子吓得尖叫，害怕牠要冲过来，在旁的女儿还问是否要报警。

相关新闻：
日本熊出没 | 今年恐不冬眠 近200人遇袭13死 猎人惊讶：完全没脂肪

遭巨熊暴冲 民众吓得倒车

这名女子说，在当地住了46年，第一次遇到熊，由于太害怕，倒档打不进去，一下子打到空档，一下又打错档，如果没倒车成功可能真的会被攻击，而且后方还是悬崖，如果熊真的持续追击，可能无处可逃了。

所幸母熊往前冲威吓后，就回到幼熊身边，3熊消失在黑夜之中。

棕熊一掌推翻300公斤铁笼

在11月12日凌晨，苫前町小川地区的无人摄影机捕捉到，一只庞大棕熊在雪夜中靠近捕熊笼。画面显示，这只棕熊以惊人力量用前掌推动陷阱，使原本以木桩固定、重达300公斤的铁制陷阱瞬间倒下。

此外，在11月6日，北海道桑田牧场有工作人员开车途中遇到熊袭击，熊朝著车头高速冲过来一掌拍下，吓得工作人员赶紧倒车逃命，引擎盖留下熊爪深深凹痕，相当惊悚。

白色灯光节照亮大通公园

在连串熊出没阴霾下，第45届札幌白色灯光节21日在札幌市中心的大通公园等处开幕。约77万个彩灯闪烁光芒，街头笼罩在梦幻氛围之中。

大通公园内设置了以丁香花为主题打造的约8米高艺术装置和光之隧道。灯光节将持续至12月25日，该公园还开启以姐妹城市德国慕尼克为主题的「圣诞市场」活动，摆出热葡萄酒与圣诞树装饰店。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前