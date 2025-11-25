「减肥神药」治阿兹海默症研究受挫 诺和诺德股价一度跌逾12%

路透社报道，丹麦制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）周一公布，该公司备受关注的用于治疗早期阿兹海默症的口服版「司美格鲁肽（Semaglutide）」，未能证实可以减缓脑部退化疾病恶化，导致这家减肥药制造商的股价一度下跌超过12%

两项针对早期阿兹海默症患者的试验（EVOKE 和 EVOKE+）的结果显示，司美格鲁肽未能达到使认知能力下降速度减缓20%的研究目标。该试验旨在测试这种药物能否延缓数千名轻度阿兹海默症患者的认知衰退。



相关新闻：特朗普记者会宣布达成药物协议 药厂高层突晕倒

诺和诺德此前曾将这项试验称为「彩票」，以此强调其结果的高度不确定性。这次挫折粉碎了诺和诺德开辟治疗阿兹海默症新市场的希望。

诺和诺德新研究受挫，股价一度跌逾12%。

试验若获得正面结果，则诺和诺德可籍此超越竞争对手礼来公司，后者在肥胖症和糖尿病治疗的核心领域已经落后于诺和诺德。

诺和诺德股东Storebrand Asset Management的投资组合经理约翰逊告诉路透社：「该项目原定延长至第三年，但该研究在两年后终止，这表明司美格鲁肽在延缓阿兹海默症进展方面几乎没有任何益处。 」

受此消息影响，诺和诺德股价下跌超过12%，最终收跌5.8%。礼来股价上涨1%，至1070.24美元。

诺和诺德的这项试验备受关注，因为这将证实GLP-1类（胰高糖素样胜肽-1受体激动剂）药物是否能够延缓阿兹海默症进展，目前有数百万人用此类药物治疗糖尿病和减肥，令司美格鲁肽被视为「减肥神药」。全球有超过5500万人受阿兹海默症和其他认知障碍疾病影响，且尚无治愈方法。

阿兹海默症协会表示对结果感到失望，但研究将持续进行。该协会在声明中表示尽管司美格鲁肽药片对阿兹海默症无效，但强调对 GLP‑1 类药物的研究不会就此停止，因为他们的作用机制可能不同，从而带来新突破。