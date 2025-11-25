Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「减肥神药」治阿兹海默症研究受挫 诺和诺德股价一度跌逾12%

即时国际
更新时间：15:05 2025-11-25 HKT
发布时间：15:00 2025-11-25 HKT

路透社报道，丹麦制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）周一公布，该公司备受关注的用于治疗早期阿兹海默症的口服版「司美格鲁肽（Semaglutide）」，未能证实可以减缓脑部退化疾病恶化，导致这家减肥药制造商的股价一度下跌超过12%

两项针对早期阿兹海默症患者的试验（EVOKE 和 EVOKE+）的结果显示，司美格鲁肽未能达到使认知能力下降速度减缓20%的研究目标。该试验旨在测试这种药物能否延缓数千名轻度阿兹海默症患者的认知衰退。

相关新闻：特朗普记者会宣布达成药物协议 药厂高层突晕倒

诺和诺德此前曾将这项试验称为「彩票」，以此强调其结果的高度不确定性。这次挫折粉碎了诺和诺德开辟治疗阿兹海默症新市场的希望。

诺和诺德新研究受挫，股价一度跌逾12%。
诺和诺德新研究受挫，股价一度跌逾12%。

试验若获得正面结果，则诺和诺德可籍此超越竞争对手礼来公司，后者在肥胖症和糖尿病治疗的核心领域已经落后于诺和诺德。

诺和诺德股东Storebrand Asset Management的投资组合经理约翰逊告诉路透社：「该项目原定延长至第三年，但该研究在两年后终止，这表明司美格鲁肽在延缓阿兹海默症进展方面几乎没有任何益处。 」

受此消息影响，诺和诺德股价下跌超过12%，最终收跌5.8%。礼来股价上涨1%，至1070.24美元。

诺和诺德的这项试验备受关注，因为这将证实GLP-1类（胰高糖素样胜肽-1受体激动剂）药物是否能够延缓阿兹海默症进展，目前有数百万人用此类药物治疗糖尿病和减肥，令司美格鲁肽被视为「减肥神药」。全球有超过5500万人受阿兹海默症和其他认知障碍疾病影响，且尚无治愈方法。

阿兹海默症协会表示对结果感到失望，但研究将持续进行。该协会在声明中表示尽管司美格鲁肽药片对阿兹海默症无效，但强调对 GLP‑1 类药物的研究不会就此停止，因为他们的作用机制可能不同，从而带来新突破。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前