德国多地圣诞市集开幕 当局加强保安防恐袭

即时国际
更新时间：13:47 2025-11-25 HKT
发布时间：13:47 2025-11-25 HKT

临近12月，德国多个地区的圣诞市集纷纷开幕，吸引大批民众到场。鉴于以往曾发生针对圣诞市集的驾车冲撞人群恐袭，当局为此加强保安，以防万一。

在首都柏林，著名的格达赫特尼斯基尔教堂圣诞市集周一向公众开放，现场有不少美食摊位，计有烤香肠、马铃薯煎饼或焦糖苹果。柏林其他开幕的圣诞市集还包括红色市政厅、宪兵广场和夏洛滕堡宫。

德国当局加强圣诞市集保安，以防恐袭。路透社
柏林圣诞市集弥漫浓厚节日气氛。路透社
圣诞市集上有各式美食摊档。路透社
旅客提早感受节日气氛

西部城市科隆同类市集则早在上周六揭幕，科隆大教堂附近有璀璨灯饰，提早让旅客感受到节日气氛。

圣诞市集是德国人自中世纪以来就珍惜的年度传统，并成功地传播到西方世界的大部分地区。摊贩不仅出售小吃和饮料，还出售手工蜡烛、羊毛帽、手套以及各种颜色和形状的闪亮圣诞星星。而孩子们喜欢搭乘旋转木马、摩天轮，以及在溜冰场上溜冰。 

2宗驾车撞市集酿多人死伤

由于德国圣诞市集过去曾多次遇袭，主办单位跟市政府及警方合作加强现场保安，包括架设路障、划有警戒线等。

去年12月24日，圣格德堡有凶徒驾车撞向市集人群，酿成5名妇女及一名男童死亡，疑凶至今仍然受审。

2016年12月19日，柏林有凶徒驾驶货车高速闯入教堂附近市集，酿成13死、数十人伤，凶徒翌日被警方击毙。
 

