南韩唐津市爆非洲猪瘟 全国危机警报上调为严重

即时国际
更新时间：12:47 2025-11-25 HKT
发布时间：12:47 2025-11-25 HKT

南韩忠清南道唐津市一处养猪场爆发非洲猪瘟，要扑杀1423只猪。中央灾难安全对策本部将全国所有地区的危机警报上调为「严重」阶段，这是今年南韩第6度发现非洲猪瘟案例。

据韩联社报道，中央灾难安全对策本部为了阻止非洲猪瘟扩散，周二起包含发生地区的全国范围内，对猪农场、屠宰场、饲料工厂等相关设施从业人员及车辆下达48小时的暂时移动停止命令。

唐津市一处养猪场爆发非洲猪瘟。维基网站
中央灾难安全对策本部也管制外部人员与车辆进出农场，并进行扑杀猪只、消毒等紧急防疫措施，且动员防疫机、防疫车等31台消毒资源，对与唐津相邻的瑞山、礼山、牙山猪农场313处及周边道路进行消毒。

扑杀1423只猪

报道说，这次非洲猪瘟案例是在9月于京畿道涟川后相隔2个月发生的案例，也是南韩今年第6次确诊案例，不过在忠清南道是首次发生。

农林畜产食品部农业创新政策室长金正旭表示，今年发生的5次非洲猪瘟皆发生在京畿北部，但这次是在猪只饲养规模最大的忠南，事态重大，且有全国扩散的可能性，因此要动员所有可用的人力、物力资源，全力避免扩散。

报道指出，这次因非洲猪瘟而被扑杀的猪只为1423头，占整体饲养数（1194万7千头）不到0.01%，目前对猪肉供需影响不大，但今后会密切监控供需情况。

