南韩国宝级演员 | 「花样爷爷」李顺载离世 终年91岁

南韩国宝级演员、「花样爷爷」李顺载在周二（25日）凌晨离世，终年91岁。他在1960年以KBS第一期演员出身，是南韩最高龄仍活跃的现役演员，先前多次传出身体出现状况，本月16日刚过完生日，随即传出逝世消息。

尽管年事已高，李顺载仍活跃于电视、电影、舞台剧等各领域的表演工作。今年1月，李顺载出席KBS演技大赏领取大奖，看似已稍有恢复；然而4月又因健康因素缺席韩国PD大赏，当时由所属公司代表代为领奖，并透露他「因身体不适无法出席」。

李顺载有「国民爷爷」之称。Naver

李顺载演了约140部电视剧作品。Naver

8月入住疗养院治疗

据了解，李顺载去年10月因健康问题中止话剧的演出后，今年8月起便入住疗养院接受治疗。

李顺载于1934年出生于咸镜北道会宁，4岁时跟随祖父母来到首尔，但户籍上登记的出生年份为1935年。小学时期，他跟著爷爷在南大门市场做生意，并在那时经历了韩国光复。高中一年级时，则碰上了韩战。

李顺载高中时代起开始就参加戏剧演出，对表演产生兴趣是在大学时期。他考进首尔大学哲学系后，迷上了看电影，那是当时大学生们最经济实惠的消遣，并在看了英国影星罗兰士奥利花（Laurence Olivier）主演的电影《哈姆雷特》后，决心走上演员之路。

参演约140部韩剧

1956年，李顺载凭借电视剧《我要成人》正式出道，随后一直活跃于南韩萤幕，参演的电视剧包括《医道》、《顺风妇产科》及《搞笑一家亲》等。

其跨越70年的演艺生涯，共演出约140部电视剧作品，甚至有一个月出演多达30部作品的记录。

李顺载代表角色之一，是MBC《爱情是什么》（1991–1992）的「大发爸」，该剧最高收视率达65%，角色深入人心，70多岁后，他以《搞笑一家亲》展现反差喜剧演技，吸引大量年轻粉丝，更在综艺《花漾爷爷》展现不服老的体力，让他获得「直进顺载」等别称。

曾踏足政坛 当选国会议员

他在2000年代出演的《不可阻挡的High Kick！》与《穿越屋顶的High Kick！》2部情景喜剧中，以亲切幽默的表演风格征服了各年龄层的观众。

他不仅活跃于影视圈，更在1992年踏足政坛，以民主自由党候选人身分当选第14届国会议员，在首尔中浪甲选区服务4年。任期结束后，他再度回归最热爱的表演工作。