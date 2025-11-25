美乌拟定新19点俄乌终战草案 白宫：特泽暂不会晤 敏感议题待总统决定

乌克兰第一副外长基斯利茨亚表示，美国与乌克兰已草拟一份全新19点和平协议草案，但将最具政治敏感性的内容留待美乌两国总统决定。白宫新闻秘书莱维特指，总统特朗普本周没有与乌克兰总统泽连斯基会晤的安排。

据多家美国媒体报道，美国和乌克兰日前在瑞士日内瓦举行会谈，将美方就结束乌克兰危机所提28点新计划修改并缩减为19点，而一些关键、更具争议的内容将留待美乌两国总统决定。

相关新闻：

28点和平计划｜日内瓦会谈「取得重要进展」德外长：任何协议都不能绕过欧乌

乌方表示，新版和平方案将最具政治敏感性的内容留待美乌两国总统决定。美联社

白宫表示，特朗普与泽连斯基本周没有会面安排。法新社

白宫发言人莱维特指，特朗普希望和平协议尽快达成。新华社

美或撤回要乌军规模缩至60万人

基斯利茨亚表示，美方似乎愿意撤回原始草案中有关缩减乌国武装部队规模至约60万人的建议。他指出，美方代表已仔细听取乌方意见，并同意纳入考量。

他表示，原始草案中涉及对可能的战争罪行「全面赦免」的提议，也已重新调整，调整方向旨在顾及战争受难者的不满。

白宫发言人莱维特周一告诉记者，本周没有美乌领导人会晤安排。在回答特朗普是否依然要求乌克兰最迟本月27日接受和平方案的提问时，她只是说，特朗普希望和平协议尽快达成。

28点终战计划减至19点

美国和乌克兰代表23日在日内瓦就28点新计划举行会谈。据白宫当晚发表的美乌联合声明，双方当天在会谈中起草了一份更新和完善后的和平框架协议。

多家美国媒体援引乌克兰官员的话报道了方案修改情况。《新闻周刊》说，美乌代表团在日内瓦起草了一份19点计划，领土问题、对乌安全保障等最具争议的议题留给美乌两国总统决定。

据《华盛顿邮报》报道，许多争议条款被修订，虽然目前草案中的措辞并非乌方「可以全部接受」，但文本经过修改后「至少可以考虑」。

美乌精简和平方案

彭博社说，美乌双方对方案内容进行了精简，以便尽快实现停火。一名乌克兰官员称，双方并未排除乌克兰加入北约的可能性，且这一点可能成为对乌安全保障的条款之一。

基斯利茨亚是在日内瓦出席关键会谈的乌克兰代表团成员之一，他告诉英国《金融时报》，会谈过程「激烈」但「富有成效」，最终完成一个全面修正过的新草案，双方对结果均感到「正面」。

虽然会谈差点还没开始就破局，但在数小时费心协商之后，美乌团队在多项议题达成共识，至于最具争议的领土问题，以及北约组织、俄罗斯与美国三方关系等部分，则「以括号标注」，将交由特朗普及泽连斯基定夺。