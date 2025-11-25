Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沉睡1.2万年 埃塞俄比亚火山突爆发 火山灰直冲14公里高

更新时间：10:20 2025-11-25 HKT
发布时间：10:20 2025-11-25 HKT

非洲国家埃塞俄比亚东北部海利古比火山（Hayli Gubbi）在沉睡近1.2万年后首度爆发，火山烟柱直冲天际，高达14公里，画面相当壮观。火山喷出的火山灰云已飘至也门、阿曼、印度与巴基斯坦北部。

灰云飘至印巴

海利古比山海拔约500米，坐落在地质活动剧烈、两板块交界的大裂谷地带，位处首都阿的斯阿贝巴东北约800公里，靠近与厄立特里亚接壤的边界，突然在23日上午喷发数小时，并伴随大量二氧化硫排放。

埃塞俄比亚东北部火山海利古比山23日喷发。facebook.com/afarcom1
埃塞俄比亚东北部火山海利古比山23日喷发。facebook.com/afarcom1
海利古比火山附近烟雾弥漫。facebook.com/afarcom1
海利古比火山附近烟雾弥漫。facebook.com/afarcom1
火山现已停止喷发，残留的火山灰约在3000米高度。facebook.com/afarcom1
火山现已停止喷发，残留的火山灰约在3000米高度。facebook.com/afarcom1
海利古比山海拔约500米，坐落在地质活动剧烈、两板块交界的大裂谷地带。@theinformant_x
海利古比山海拔约500米，坐落在地质活动剧烈、两板块交界的大裂谷地带。@theinformant_x

社交媒体上流传的影片显示，一道浓厚的白色烟柱向上升起。根据「行星实验室」（Planet Labs）提供的卫星影像显示，巨大的火山灰迅速往东飘散，穿过红海，影响也门、阿曼，并一路漂移至伊朗、巴基斯坦和印度上空。

恐影响放牧生计

火山现已停止喷发，残留的火山灰约在3000米高度。虽然火山喷发未造成航空中断或建筑损害，地方社区仍面临潜在经济冲击。地方官员塞义德表示，虽无人员伤亡，但许多村落被火山灰覆盖，家畜难以觅食，恐影响以放牧为主的生计。

美国史密森尼学会的全球火山计划表示，海利古比火山在当前所处的地质年代全新世（Holocene并无已知的喷发纪录。全新世大约起始于1万2000年前上一个冰河时期结束时。

火山学家、密歇根理工大学教授卡恩（Simon Carn）亦于社交媒体Bluesky证实，海利古比山在全新世并无喷发纪录。

