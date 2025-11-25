中日恶化｜高市早苗与特朗普通电话 拒透露有否谈及台湾
富士电士台引述日本政府消息，指日本首相高市早苗今早与美国总统特朗普（Donald Trump）通电话。通话由特朗普提出，猜测谈及他昨天跟国家主席习近平的对话。外界关注，特朗普向高市早苗表达何种关于台湾问题的观点。通话过后，高市早苗拒绝评论有否谈及台湾。
高市早苗在首相官邸回应媒体提问，表示对话提到中美以及日美关系，并称「与特朗普再次确认了日美之间紧密的合作关系，特朗普也表示和我是非常亲密的朋友，随时欢迎我给他打电话」。但对于通话的更多具体内容，包括台湾问题在内，高市早苗回应「这是外交方面的事项，因此不便透露细节」。
新华社引述，昨天中美领导人谈及台湾问题及双边关系，习近平阐明在台湾问题上的原则和立场；而特朗普在社交媒体上表示跟习近平谈及俄乌、芬太尼、及农产品议题，帖文没有提到台湾。
