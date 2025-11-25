搭地铁遭陌生汉淋汽油纵火 芝加哥26岁女乘客全身著火 车厢内无人施援手

美国芝加哥地铁发生恐怖纵火案，一名26岁女乘客在车厢中突然遭一名陌生男子泼洒汽油并放火，导致全身60%皮肤遭严重烧伤。而事发时，车厢内无人对遇袭女乘客施以援手。

事发于上周一（17日）晚近9时半，现场是芝加哥地铁蓝线靠近the Clark/Lake station车站的一辆列车上。受害人麦吉（Bethany MaGee）在车厢中突然被里德（Lawrence Reed）泼洒汽油，遭淋在头上。

虽然她试图逃跑，但里德却一路紧追，并且点火。麦吉即时被火焰吞没，痛苦挣扎，并试图透过趴在地上灭火，但附近没有任何人上前帮她，直到地铁进站后，她设法逃出了车厢，倒在月台时才获得好心民众帮忙，被紧急送医救治。

纵火犯有72次被捕纪录

她的脸部和身体都严重烧伤，监视器拍到，里德在犯案之前曾在当地加油站购买汽油，并把汽油装进一个玻璃瓶中。据报里德走近麦吉时，反复大喊「把婊子活活烧死」。里德随后跑到车厢前面，眼睁睁地看著受害人的身体「被火焰吞噬」。

警方调查发现，50岁的里德有精神问题，是一名前科累累的惯犯，有72次被捕纪录，案发时因为一宗袭击案正处于假释期，要佩戴电子脚镣。他19日出庭应讯时大喊自己有罪，已被控恐怖主义罪名，如果罪成，最高会被判终身监禁。

受害人料要治疗3个月

至于受害人麦吉来自印第安纳州乌普兰，是一名动物爱好者和虔诚的教徒，毕业于印第安纳州西拉法叶的普渡大学。

根据教会最新消息，麦吉的左臂和左手烧伤最为严重。她本周较早前接受手术，预计至少在医院接受3个月的治疗。

特朗普政府：芝加哥暴力犯罪失控

特朗普政府抓住这次袭击事件以及里德获得保释一事，进一步支持其关于应该向芝加哥部署国民警卫队的说法。

白宫发言人杰克逊说：「正如特朗普总统长期以来所说，芝加哥的暴力犯罪已经失控。」