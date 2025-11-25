Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

红十字会面财政难关 拟全球裁撤2900职位

即时国际
更新时间：10:30 2025-11-25 HKT
发布时间：10:30 2025-11-25 HKT

红十字国际委员会（ICRC）近日宣布将削减17%年度预算，计划缩编全球2900个职位，包括日内瓦总部200个职缺；联合国儿童基金会（UNICEF）也正将日内瓦近300个职位移往意大利罗马。红十字国际委员会表示，全球捐助减少与武装冲突升级，使组织面临前所未有的财政挑战。2026年预算将调降，逼使机构重新调整全球人力配置。部分缩编可透过员工退休、员工离职或是遇缺不补来完成，但仍难避免对员工造成影响。最终裁员规模因局势尚不稳定，目前无法完全预估。

红十字国际委员会也强调，尽管艰困，组织仍将确保在苏丹、以色列、被俄罗斯占领的克里米亚半岛、乌克兰与刚果民主共和国等高风险地区的工作，履行保护平民与实施国际人道法的核心任务。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
八达通大派$150现金回赠！简单3步教学 限时即赚
生活百科
10小时前
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
男星深夜葬身火海终年64岁 火场骇人画面曝光 探朋友遭遇横祸紧急送医仍回天乏术
影视圈
9小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
2025-11-24 15:30 HKT
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
吴卓林近照疯传疑低调返港摆地摊自食其力 为妻与妈妈吴绮莉反面7年 曾返加国避世传拾荒维生
影视圈
13小时前
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
盛传离婚一线花旦终与老公同场 低调现身老爷丧礼 举动揭分居一年半真相？
影视圈
12小时前
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
太兴朝早惊现排队长龙！港男难以置信︰早餐好好吃嘛？网民神分析成功之道 指1物冇得输
饮食
16小时前
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
街坊酒楼破底价！点心/蒸饭靓粥一律$10 牛肉球/烧卖/萝卜糕 星期一至六早、茶市供应
饮食
17小时前
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
00:34
石硖尾邨两青年挨斩 升降机厢染满血 大批持盾警追缉凶徒
突发
7小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
前港姐冠军获叶念琛钦点演新一代「阿宝」 曾是城大校花貌似李嘉欣拍过写真 近年受TVB力捧
影视圈
7小时前