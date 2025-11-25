红十字会面财政难关 拟全球裁撤2900职位

红十字国际委员会（ICRC）近日宣布将削减17%年度预算，计划缩编全球2900个职位，包括日内瓦总部200个职缺；联合国儿童基金会（UNICEF）也正将日内瓦近300个职位移往意大利罗马。红十字国际委员会表示，全球捐助减少与武装冲突升级，使组织面临前所未有的财政挑战。2026年预算将调降，逼使机构重新调整全球人力配置。部分缩编可透过员工退休、员工离职或是遇缺不补来完成，但仍难避免对员工造成影响。最终裁员规模因局势尚不稳定，目前无法完全预估。

红十字国际委员会也强调，尽管艰困，组织仍将确保在苏丹、以色列、被俄罗斯占领的克里米亚半岛、乌克兰与刚果民主共和国等高风险地区的工作，履行保护平民与实施国际人道法的核心任务。