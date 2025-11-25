前首富钢铁大亨「逃离」英国避税 或将定居杜拜

《泰晤士报》报道，身家154亿英镑的英国前首富米塔尔（Lakshmi Mittal），也加入超级富豪移居海外潮。就在财政大臣李韵晴即将公布第二份预算案的几天前，有熟悉米塔尔的人士证实，这位曾八度荣登英国富豪榜榜首（今年排第八）的印度裔钢铁大亨，已成为最新一位因工党改革超级富豪税收制度而离开英国的亿万富翁。

有传米塔尔因工党改革超级富豪税收制度而离开英国。X@LN_Mittal

李韵晴在今年4月取消了「非定居者」（non-dom）制度，这项制度已有200多年的历史，允许富人仅就其在英国境内获得的收入和收益缴纳税款，但现在他们的海外收入亦须在英国缴税。据报，米塔尔目前居住在瑞士「避税」，并打算未来在杜拜度过大部分时光。