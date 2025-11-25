Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美联邦法官裁定检察官任命违法 驳回针对科米与詹乐霞刑事诉讼

更新时间：08:40 2025-11-25 HKT
美国联邦法官柯里（Cameron Currie）驳回司法部针对联邦调查局前局长科米（James Comey），以及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）提出刑事起诉的案件，理由是提出诉讼的检察官哈利根（Lindsey Halligan）由总统特朗普亲自挑选，未经合法任命。白宫发言人莱维特回应指，哈利根的任命是合法，批评法官试图包庇科米和詹乐霞，司法部将提出上诉。

司法部将提出上诉

科米于9月被控妨碍司法公正和在2020年向国会作虚假陈述。他对这2项指控均不认罪，并质疑哈利根提出诉讼的合法性。

詹乐霞则被控一项银行欺诈罪和一项向金融机构作虚假陈述罪。她对这些指控均不认罪。

科米表示，表示起诉是出于恶意，感谢法庭驳回案件。法新社
詹乐霞欢迎裁决，指面对毫无根据的指控，她仍然无所畏惧。路透社
司法部长邦迪表明，将立即提出上诉。美联社
特朗普遭法官指控操纵司法。路透社
起诉书称，詹乐霞在维珍尼亚州诺福克市购买一处房产，贷款条款禁止她将该房产用作出租投资房产。检方称，此举为她在贷款期内省了约1万8933美元。

科米和詹乐霞的律师辩称，哈利根的任命违反了一项联邦法律，该法律规定临时美国检察官的任期不得超过120天。

法官斥特朗普操控司法

联邦法官柯里在裁决时表示，同意科米的观点，即司法部长邦迪任命总统特朗普的前私人律师哈利根为维珍尼亚州东区联邦临时检察官的行动无效，由于哈利根没有合法权力提出诉讼，因此批准科米的动议，驳回司法部的起诉。

法官并对特朗普政府为了操控司法，安插一位经验不足、只忠于总统的检察官提出严厉斥责。柯里亦发布类似的裁决，驳回詹乐霞案。 

柯里作出裁决后，邦迪表明，司法部将采取一切可行的法律行动，包括立即提起上诉，追究詹乐霞和科米对其非法行为的责任。

白宫回复传媒查询时指，起诉2人的事实并无改变，今次裁决并非最终定论。

同是特朗普政敌

科米与詹乐霞都是特朗普的政敌，科米曾领导「通俄门」调查，9月被联邦大陪审团起诉虚假陈述和妨碍司法公正2项罪名。到10月，詹乐霞被大陪审团起诉房贷诈骗。

科米在Instagram发放片段回应裁决，表示起诉是出于恶意，感谢法庭驳回案件。詹乐霞欢迎裁决，指面对毫无根据的指控，她仍然无所畏惧，会继续为纽约人民而战。

