指涉呼吁军人拒从特朗普 美国防部罕有调查参议员

美国国防部出现罕见调查参议员的局面。五角大楼周一（25日）宣布，正调查亚利桑那州民主党参议凯利（Mark Kelly）是否违反军法，原因是他早前参与一段呼吁军人「拒绝非法命令」的影片，涉干扰军队纪律。事件引爆华府政圈震荡，更引来总统特朗普以「叛国」字眼批评，形容涉及「可处死刑」的行为。

五角大楼在社交平台公布调查时，援引联邦法例指出，已退役的军人可被国防部长下令召回现役接受军法审讯或其他处分。这项程序虽合法，但极少对现任国会议员动用，军方直接点名威胁调查参议员，极为罕见。

多名民主党国会议员联合拍片，呼吁美军拒绝特朗普政府的非法命令。美联社

五角大楼周一（25日）宣布，正调查亚利桑那州民主党参议凯利（图）是否违反军法，原因是他早前参与一段呼吁军人「拒绝非法命令」的影片，涉干扰军队纪律。美联社

多名民主党国会议员联合拍片，呼吁美军拒绝特朗普政府的非法命令。美联社

多名民主党国会议员联合拍片，呼吁美军拒绝特朗普政府的非法命令。美联社美联社

凯利为前海军战机机师兼太空人，退役时军阶为上尉，是影片中唯一具退役军人身分者，因此成为军方针对焦点。国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）更在其个人帐号表示，凯利的言论「令军队蒙羞」，将会「适当处理」。

影片由六名民主党议员联合拍摄，他们均曾在军方或情报系统任职，内容直指美军有责任拒绝非法命令。凯利在片中称：「你们可以拒绝违法指令。」其他议员则呼吁军人「捍卫法律与宪法」。

特朗普施压 指议员煽动叛变

影片上周发布后，特朗普在社交平台反击，指议员们「煽动叛乱」，并称「可判死刑」。五角大楼一向避免涉入党争，有分析指军方此时高调宣布调查，与白宫强硬态度不无关系。

五角大楼在声明中称，正评估凯利的言论是否影响军队「忠诚、士气、秩序与纪律」。调查结果可能导致他被召回军队受军法审判，甚至面临行政处分。

凯利则回应指控为「霸凌」，强调自己「忠于宪法」，又称若白宫企图恐吓国会议员履行职责，将「徒劳无功」。

军令争议背景：白宫推军队介入内政与海外行动

事件亦与特朗普近期争议性军令有关，包括：

・命令美军击毁在加勒比海及东太平洋运毒的小型船只

・继续推动在法律争议下把国民警衞队部署到美国城市

多名议员借此呼吁军人需自行判断命令合法性。

法律学者：军方调查参议员或违宪

美国宪法保障国会自主，避免行政部门滥权干预。乔治亚州立大学教授克里斯（Anthony Michael Kreis）指出，五角大楼调查在任参议员「触碰核心宪政底线」，形容此举与英国君主制时期惩罚国会议员的做法相似。

学者亦提醒，虽然近十年确有更多退役军人被召回受审，但从没出现针对现任参议员的案例。

有营运军人讨论区的退役人士表示，影片主要发布于 X（前称 Twitter），时长过长，不适合在 TikTok 等军人常用平台流传，因此多数士兵根本未接触相关内容。