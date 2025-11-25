南韩济州牛岛码头休旅车失控狂冲  酿3死10伤

南韩济州道今日（24日）下午发生严重车祸，一辆休旅车从渡轮驶下码头后突然暴冲，直接冲入牛岛天珍港（天津港）渡航候船室，造成至少3人心跳骤停、10人受轻重伤，现场一度混乱不堪。

150米失控狂冲 撞上电线杆才停下

据韩联社及多家韩媒报道，事发于当地时间下午2时47分（香港时间1时47分）。一名60多岁男子驾驶休旅车从船上下来后，不明原因突然加速暴冲，先撞入候船室，再沿码头人行道连环撞击行人及车辆，最后因撞上电线杆才停下，全程约150米。

济州消防安全本部表示，3名伤者在救援时已陷入心脏骤停，包括：

车上60多岁女子

候船室外70多岁男途人

另一名60多岁男子

三人虽由直升机紧急送院抢救，最终均告不治。

另有至少10人受轻重伤，包括驾驶本人、车上乘客及被波及的民众，其中2人属重伤，需要进一步治疗。

现场照片可见，候船室玻璃被撞碎、金属结构扭曲变形，码头地面散落大量碎片，伤者倒地等待救援，画面骇人。

肇事原因待查 警方正调查是否误踩油门

警方正调查肇事休旅车为何突然暴冲，暂未排除驾驶误踩油门或身体不适导致。当局将调取码头监控及车辆黑盒纪录，并对驾驶进行详细问讯。

济州牛岛为热门旅游景点，码头当时人流甚多，事故引起当地居民与游客震惊。