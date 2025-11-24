Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

便秘惨剧｜身障男子痛苦1个月无人帮 9公斤大便塞爆肠亡

更新时间：21:42 2025-11-24 HKT
美国俄亥俄州发生惨剧，41岁身障男子史都华（James Stewart）便秘长达数周，肚内累积重量超过20磅（约9公斤）的粪便。他因肠道破裂，气体进入体腔而死，家属怒告护理机构求偿。

根据起诉书，史都华患有智力发育障碍，且有便秘病史，长期服用的药物更会造成严重肠胃副作用。他生前最后数周至1个月都无法正常排便，连续多日出现腹痛、腹胀、瘀青、精神不济等症状，但他入住的「晴空护理之家」（Clear Skies Ahead）忽视，没有通知医师或家属，也没有采取任何医疗措施，最终他在2024年11月15日去世。

事主没有得到医疗帮助，家属也不知情，被要求自己坐马桶尝试解决。 路透社示意图

家属指控，死亡当天，史都华被要求坐在马桶上试图排便，但已无效果，当天稍晚在卧室内失去意识，送院不治。

急救人员发现，史都华腹部已出现明显变色线条，肚子肿胀而僵硬。俄州杜伦巴尔县（Trumbull County）法医报告证实，他的结肠被超过20磅的硬便阻塞，内部压力迫爆肠道，导致气体进入体腔致死。

家属代表律师穆尼（Matt Mooney）表示，护理机构被托付照顾最脆弱的亲友，「史都华的死亡完全是可以避免的」。家属提出的诉讼旨在问责，确保没有其他家庭经历同样的痛苦。

