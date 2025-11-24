Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Telegram「牧师房」主谋金绿完判囚终身 5年性剥削260人是「N号房」3倍

即时国际
更新时间：18:40 2025-11-24 HKT
发布时间：18:40 2025-11-24 HKT

南韩Telegram性剥削群组「牧师房」主谋金绿完（33岁），因组织和运营犯罪组织、制作和传播性剥削及非法拍摄的影片、强迫他人使用非法拍摄影片以及在受害者无力反抗的情况下实施「准强奸」或性侵，周一被法院判处终身监禁。

法院指出：「金绿完在法庭上表示悔恨，但他在过去4、5年里犯下了无数罪行。考虑到犯罪的残暴程度以及受害者未得到任何赔偿，有必要将其永久隔离于社会之外。」

Telegram性剥削群组「牧师房」主谋金绿完2025年初被捕。 首尔地方警察厅网路调查科

金某是自称「自警团」（Vigilantes）的领袖，该团伙是一个规模庞大、金字塔式的组织，他们勒索受害者，要受害者制作露骨内容并在聊天群组中传播，2020年5月至2025年1月期间，至少有261人受害，是南韩网上性剥削受害人数最多的一宗案件。

据警方称，金某以制作深伪图像吸引男女网友上钓，然后敲诈勒索，威胁泄露他们的个人资讯或向当局举报。部分人被招揽加入「自警团」，分配诸如「传道者」和「执事」之类的头衔，以传销的方式制造更多受害人，涉案性剥削影音超过2000件。

金绿完向受害者发出的威胁讯息（中译）。 首尔地方警察厅网路调查科
金绿完向受害者发出的威胁讯息（中译）。 首尔地方警察厅网路调查科

案情指出，金某命令受害人提交「每日每小时报告」、写忏悔信，交不出就要「罚」拍摄裸照或自残。金某作为团伙头目，还亲自强奸了10名未成年女性、强迫女性与其他男性发生关系，也拍下了自己施暴造成伤害的行为。警方发现，金某至少参与了453个Telegram犯众频道和聊天室，其中60个由他亲自经营。

韩国国家警察厅于2024年10月与Telegram建立了正式的调查合作机制，使该平台能够正式向当局提供相关资讯，本案是首宗成功案例，因Telegram提供与犯罪相关的数据，推进调查并最终导致金某被捕。

