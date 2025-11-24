日本相扑｜21岁乌克兰难民「安青锦」击败横纲选手 比赛夺冠晋升「大关」

日本大相扑九州赛事23日在福冈国际中心进行最后一天的比赛，来自乌克兰的21岁関脇安青锦（21岁）击败来自蒙古的横纲丰升龙，首次夺冠，晋升大关。

日媒形容，安青锦凭借其谦逊而又极具攻击性的风格保持连胜，成为首位赢得此赛事冠军的乌克兰相扑手。他表示：「我现在很开心，但还有更高的境界。我想朝著那个目标努力。」

関脇、大关、横纲是相扑力士等级的名称，以横纲为最高级，其次是大关，再下一级是関脇。

安青锦本名亚夫胡西辛（Danylo Yavhusishyn），生于乌克兰中部，原本是世界青少年相扑锦标赛选手。3年前俄乌开战时，他几乎年满18岁要被征召入伍，他先前往德国避难，后来移居日本，2023年7月出道成为专业相扑手，在短短一年内跻身日本相扑界高级别。他刚到日本时完全不会日语，但现在已相当流利。