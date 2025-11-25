东京男偷展示车撞途人1死11伤 肇事逃逸随后落网

日本东京足立区一辆汽车撞倒多名途人，造成1人死亡，11人受伤送院，当中1人情况危急。当地警方指肇事司机从汽车展售店偷开走展示车，案发后一度逃离现场，但随后被逮捕，以涉嫌肇事逃逸接受东京警视厅问话。

事发于周一（24日）正午12时30分左右，一辆汽车在东京足立区梅岛二丁目一条国道上，接连撞倒多人，造成1名80多岁男性死亡，11人受伤。伤者年龄从10余岁到80余岁不等，其中1名20多岁女性昏迷。

NHK电视台派遣直升机从空中拍摄，显示现场多辆汽车停在路边，其中一辆车头受损的白色私家车和一辆蓝色货车铲上行人路，旁边有巴士站牌。白色私家车车尾非一般车牌，而是「TOYOTA认定中古（二手）车」。

这辆轿车已经确认是事故现场附近一间汽车展售店被盗的汽车。员工报警称，一名来店咨询的客人「开走了展示车」，店内展示车辆的钥匙直接放在车内，使男子有机可乘。偷车男当时身穿黑色外套、蓝色长裤。

警视厅目前正以肇事逃逸与汽车窃盗展开调查。调查相关人士透露，警方已经在该名男子的住所发现他的踪迹，将进一步询问事发经过。