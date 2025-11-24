Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美乌更新和平框架协议 最终将由特泽订定 泽连斯基或赴美拍板

即时国际
更新时间：14:22 2025-11-24 HKT
发布时间：14:22 2025-11-24 HKT

美国与乌克兰两国代表周日在瑞士日内瓦会谈，双方就美国总统特朗普28点俄乌和平方案统一立场上「取得进展」，白宫随后公布一份美乌当天发布的联合声明，称双方在会谈中起草了一份更新和完善后的和平框架协议，强调最终架构「将由美乌两国总统作出」，并讨论安排乌克兰总统泽连斯基本周访美。

将充分维护乌克兰主权

美国国务卿鲁比奥、白宫特使威特科夫、美国陆军部长德里斯科尔及特朗普女婿兼顾问库什纳，在日内瓦与乌克兰代表团会面。白宫在双方当天会谈结束后，公布一份美乌发表的联合声明，称双方同意未来数日内就框架协议内容加紧工作，但依据这一框架的最终决定，「将由乌克兰总统和美国总统作出」。

相关新闻：
英法德提修改版方案 特朗普：乌克兰不知感恩 鲁比奥：和平方案期限可调整

白宫强调，俄乌和平方案最终架构将由美乌两国总统作出。法新社
白宫强调，俄乌和平方案最终架构将由美乌两国总统作出。法新社
美方正讨论泽连斯基本周访美的安排。美联社
美方正讨论泽连斯基本周访美的安排。美联社
美国与乌克兰高层官员在瑞士日内瓦进行磋商。美联社
美国与乌克兰高层官员在瑞士日内瓦进行磋商。美联社

双方在联合声明中表示，未来任何协议都必须充分维护乌克兰主权，并带来持续且公正的和平。

乌方：经调整后符合国家利益

乌克兰在联合声明中感谢特朗普为斡旋做出的努力。联合声明指出，基于周日提出的修订与澄清，乌克兰认为方案调整后将符合他们国家利益，「乌克兰代表团确认包括安全保障、长期经济发展、基建保护、航行自由及政治主权等主要关切，都在会中获充分讨论」。

根据白宫说法，乌克兰官员在会谈中强调，美方提出的安全保证并结合方案中其他部分，「符合他们的核心战略需求」。

鲁比奥表示，与欧洲及乌克兰官员的会谈已有进展，但尚有更多工作待完成；泽连斯基的幕僚长叶尔马克也在和鲁比奥的会后表示，「在朝向一个公正而持久和平迈进方面，已有非常好的进展」。

附加「安全保证架构」文件

乌克兰驻美大使斯特法尼希纳指，华府和平方案除28点内容外，还有一份「安全保证架构」附加文件，列明美国有意提供类似北约条约第5条「集体防御」的某种承诺，只是内容未具体规划细节，也没规定需国会批准取得与条约相同法律效力。

官员们透露，除讨论泽连斯基本周访美外，日前赴基辅传达特朗普28点方案的美国陆军部长德里斯科尔可能前往俄国，或在其他地点与俄方官员会晤。

在乌克兰与欧洲展开外交折冲企图修改28点和平方案之际，特朗普抨击乌克兰与欧洲。他在Truth Social贴文称，这场战争对所有人而言都是输家，「乌克兰领导层对我们的努力没有丝毫感激，而欧洲仍在继续从俄罗斯买石油」。

