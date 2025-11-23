美国阿拉斯加城市踏入「极夜」 未来64日不见阳光 下次日出为明年1月26日

美国阿拉斯加州最北端城市乌特恰维克（Utqiagvik） 本周正式踏入今年的「极夜」期，当地已于日前迎来今年最后一次日出，并将在未来64日都不会见到太阳升上地平线，直至 2026年1月26日 才再见日光。

乌特恰维克位于北极圈以北约483公里，是北美最北端的城镇，人口约4,600人。每年从9月至翌年3月，北半球因地轴倾斜而逐渐背向太阳，导致高纬度地区日照迅速减少，并在12月冬至前后达至全年最黑暗时期。当地下一次日出时间，预料为当地时间2026年1月26日下午1时23分。

当地下一次日出时间，预料为当地时间2026年1月26日下午1时23分。。路透社资料图片

美国阿拉斯加州最北端城市乌特恰维克冬季「极夜」长达64日。路透社资料图片

在极夜期间，当地不会见到太阳升起，但仍会出现数小时微弱曙光，并非全日漆黑；夜空偶尔会被北极光照亮。当地冬季气温经常低于摄氏零下17.8度，长时间没有日照亦影响居民作息及日常生活。

不过漫长黑夜只是冬季阶段性现象。随着春季临近，日照时间将逐步延长。到了5月中旬，乌特恰维克将进入相反的「极昼」时期，太阳连续数月不会落下，直到8月初才再度见到日落，是当地独特的极地夏季景象。