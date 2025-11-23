新轴心联盟？｜法媒指「特朗普-普京轴心」威胁全欧洲 等同于要求乌克兰投降

法国《世界报》（Le Monde）21日报道，近期美俄密谈流出的和平方案明显倾向俄罗斯，让乌克兰与欧洲再度承受巨大压力，报道呼吁欧洲各国必须坚持拒绝任何「被迫接受」的解决方案，否则等同于要求乌克兰投降。

西方领导人急讨论和平计划

各国领导人对美国提出的结束俄乌战争计划表示担忧，称该计划草案「只是一个基础，还需要进一步完善」。

媒体19日率先披露的俄乌「28点和平计划」，由美国总统特朗普的特使与俄罗斯总统普京的代表私下协商，内容包括乌克兰领土让步、限缩军队与武器、承诺不加入北约，并禁止北约在乌克兰部署部队。整份方案明显迎合俄方主张，目标是结束近4年的乌俄战争。

特朗普绕过机制接触普京

这已是特朗普重返白宫后，第4次在未告知基辅与欧洲盟友的情况下，试图绕过多边机制与普京直接对话。特朗普在乌克兰问题上的立场反复，而华府与莫斯科每次私下接触，都让乌克兰与欧洲陷入被动。

《世界报》指出，美俄每次出现这类秘密接触，乌克兰总统泽连斯基与欧洲领袖总是事后才被通知，被迫加紧外交行动试图挽回局势，今次更突显美国政府的突然转向，明明不久前华府才刚制裁2间大型俄罗斯石油企业。

和平条款需欧盟和北约同意

外界普遍认为，俄方选在此时施压，是因为泽连斯基政府正因能源贪污丑闻而陷入前所未有的政治困境，已经有2名部长因此下台。

白宫则称此案是「对俄罗斯与乌克兰都好的方案」，并建议由特朗普担任「和平委员会」主席，仿效处理加沙问题的模式来监督执行。泽连斯基21日表示，愿意与特朗普讨论这项计划。

世界各国领导人周六表示，美国提出的乌克兰和平计划需要「进一步改善」，他们正努力寻求对该提议的协调应对措施。他们在声明中，对「拟议的对乌克兰武装部队的限制」表示担忧，并重申：「与欧盟和北约相关的条款的实施，分别需要欧盟和北约成员国的同意。」