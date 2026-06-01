美国华盛顿州货车翻侧 2.5亿只蜜蜂大逃亡 警方急召24蜂农救援

美国华盛顿州北部周五（24日）凌晨发生货车翻侧事故，导致约有2.5亿只蜜蜂大逃亡。当局呼吁民众避开现场，并召来多名蜂农到场协助。

警方召24名蜂农协助

综合美媒报道，华盛顿州瓦特科姆县（Whatcom County）警方在社交媒体上的通报，事故于当地凌晨4时左右发生，地点接近加拿大卑诗省边境。暂时仍未清楚货车翻侧原因。

报道指，意外后货车上的蜂箱在散落一地，数以亿计的蜜蜂因此从蜂箱中逃脱，警方已将发生意外的路段暂时封闭。警方表示，涉事路段将关闭24至48小时，以让蜜蜂重新回巢并寻找蜂后。超过24名养蜂人赶到现场协助，务求拯救尽可能多的蜜蜂。

近2.5亿只蜜蜂意外后逃脱。Facebook @Whatcom County Sheriff's Office

应急管理副主任麦特·克莱因（Matt Klein）表示：「当他们说有2亿只蜜蜂时，他们是认真的。我从现场回来时，穿著他们提供的小型养蜂装备，结果整个人几乎被蜜蜂盖满，而且我还没走到卡车旁边。」克莱因透露：「包括我们一些警员在内的多名蜂农都被螫了。」一名采访的记者，即使身处距离蜂群约300码外，仍遭螫咬。克莱因说：「蜜蜂螫伤虽痛，但不像其他蜂类那么严重，目前大家都还好。」

蜂农将蜂巢逐一重新堆叠

蜂农德瑞克·康迪特（Derek Condit）得知消息后立即带著养蜂装备赶赴现场救援。康迪特指出：「我们不能简单地把倒塌的蜂巢搬走，只能一个一个重建，把蜂巢内的蜂框放回去并重新堆叠。」对于能否将蜜蜂带返蜂巢，他坦言：「这取决于比例，但以这情况来说，蜜蜂……损失会非常惨重。」

多个载有蜜蜂的蜂箱翻侧。Facebook @Whatcom County Sheriff's Office

当局呼吁公众远离现场至少600呎（约180米），并说：「虽然对大众健康无重大风险，但若对蜂螫过敏或有疑虑者，应参考州卫生署有关蜜蜂及黄蜂的资讯页面」。

警方在最新声明中指出：「现场工作已完成，翻侧货车的蜂箱已被回收、修复并重新使用。预计到翌日清晨，大部分蜜蜂应会返回蜂箱，后续交由相关人员处理。」