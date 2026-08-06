南韩羽毛球大师赛｜吴英伦再闯超级300级别八强 周五挑战日本头号种籽求突破

继上周同一级别的中华台北公开赛后，世界排名第35位的吴英伦周四在牙山市举行的南韩羽毛球大师赛（超级300）的男单16强，跟世界排60位的英国代表黄涵瑞（Harry Huang）首次碰头，港将没受到太大挑战下，以21:14、21:9顺利跻身8强，将对世界排名21的「日本四哥」冲本优大争入准决赛。

吴英伦连续两星期杀入超级300的八强。资料图片

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22岁 的吴英伦于上周的中华台北公开赛（亦是超级300）同样跻身8强，但当时未能更进一级，今次再次晋级8强，对手正是上站中华台北公开赛的冠军人马、被列为首号种籽的冲本优大，预计这场比赛不易应付。

被列为5号种籽的吴英伦，从32强起先后击败美国的阿尔卡拉（Mark Shelley Alcala）(2:1)以及英国的黄涵瑞；而冲本优大在首圈对印度的Saneeth Dayanand，对方因伤在第2局中段退赛，今日则以2:0 （21:16、21:12）胜国家代表孙超。

值得一提，英伦曾于2024年同一个南韩大师赛8强止步，希望今年能突破这成绩。

男双方面，洪魁骏及吕俊玮今日在16强先胜第一局下，连续2局被对手反胜，港队组合以1:2（22:20、18:21、6:21）不敌年青日本组合泽田修志及谷冈大后，未能跻身8强。

记者：徐嘉华