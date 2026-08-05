WTT 冠军赛（日本横滨站）｜杜凯琹首圈1:3不敌东道主早田希娜 提早结束日本之旅

世界桌球职业大联盟（WTT）冠军赛周三（5号）在日本横滨展开次天的比赛，世界排名28位的香港乒球一姐杜凯琹亮相女单32强，对世界排名第7兼巴黎奥运女单铜牌得主的早田希娜，双方拉锯35分钟，阿杜在落后曾追成1:1平手，可惜最终以大分1:3不敌占东道主之利的早田，继今季头2站「冠军赛」后再次首圈止步。

阿杜（左）力战下不敌世界排第7的早田希娜。直播截图

阿杜在小休时听从女队教练张瑞（右）的指导。直播截图

直播截图

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由2022年创办的WTT冠军赛只设男、女子单打比赛，只有世界排名头30位的球手可以参加，赛站的数目亦由最初的2站增至现在的6站，横滨市这一站是今年第3站，阿杜亦有参加一月的多哈及3月的重庆站，今站32强对著东道主的早田希娜，赛前预计不易应付。

阿杜甫开局采取进取的打法，初段曾稍微领先5:4，但早田加强攻力下连追7分，头一局港将以5:11先失一局，次局阿杜加强发球的威力，半场开始领先，并将领先优势一直带到尾，这一局以11:7跟队手扳成平手；可惜在第3局多次打和下未能突围，以8:11再失一局。

第4局，阿杜初段在落后1:4时叫了一个暂停，经过女子队教练张瑞的场边指导下，港将一分分追上，曾跟对手以6:6、8:8、9:9打和，可惜阿杜随后的发球未能发挥作用，终以9:11，大分1:3负早田，提早于32强止步。

早田在16强将对中华台北叶伊恬或澳洲代表Liu Yangzi的胜方，男单方面，卫冕的东道主球星张本智和周三在首圈以3:0击败澳洲的Nicholas Lum，顺利跻身16强。

记者：徐嘉华