Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT 冠军赛（日本横滨站）｜杜凯琹首圈1:3不敌东道主早田希娜 提早结束日本之旅

即时体育
更新时间：22:39 2026-08-05 HKT
发布时间：22:39 2026-08-05 HKT

世界桌球职业大联盟（WTT）冠军赛周三（5号）在日本横滨展开次天的比赛，世界排名28位的香港乒球一姐杜凯琹亮相女单32强，对世界排名第7兼巴黎奥运女单铜牌得主的早田希娜，双方拉锯35分钟，阿杜在落后曾追成1:1平手，可惜最终以大分1:3不敌占东道主之利的早田，继今季头2站「冠军赛」后再次首圈止步。

阿杜（左）力战下不敌世界排第7的早田希娜。直播截图
阿杜（左）力战下不敌世界排第7的早田希娜。直播截图
阿杜在小休时听从女队教练张瑞（右）的指导。直播截图
阿杜在小休时听从女队教练张瑞（右）的指导。直播截图
直播截图
直播截图
直播截图
直播截图

由2022年创办的WTT冠军赛只设男、女子单打比赛，只有世界排名头30位的球手可以参加，赛站的数目亦由最初的2站增至现在的6站，横滨市这一站是今年第3站，阿杜亦有参加一月的多哈及3月的重庆站，今站32强对著东道主的早田希娜，赛前预计不易应付。

阿杜甫开局采取进取的打法，初段曾稍微领先5:4，但早田加强攻力下连追7分，头一局港将以5:11先失一局，次局阿杜加强发球的威力，半场开始领先，并将领先优势一直带到尾，这一局以11:7跟队手扳成平手；可惜在第3局多次打和下未能突围，以8:11再失一局。

第4局，阿杜初段在落后1:4时叫了一个暂停，经过女子队教练张瑞的场边指导下，港将一分分追上，曾跟对手以6:6、8:8、9:9打和，可惜阿杜随后的发球未能发挥作用，终以9:11，大分1:3负早田，提早于32强止步。

早田在16强将对中华台北叶伊恬或澳洲代表Liu Yangzi的胜方，男单方面，卫冕的东道主球星张本智和周三在首圈以3:0击败澳洲的Nicholas Lum，顺利跻身16强。

记者：徐嘉华

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
9小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
7小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
13小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
00:41
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
6小时前
陈凯琳母子因戏院风波遭狠批 郑嘉颖潜水被轰软饭男 Grace粉丝：爸爸没有责任教小孩吗
陈凯琳母子因戏院风波遭狠批 郑嘉颖潜水被轰软饭男 Grace粉丝：爸爸没有责任教小孩吗
影视圈
6小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
12小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
11小时前
传C朗拿度世纪婚礼邀请美斯出席 麦巴比、云尼斯奥斯亦在受邀名单内
足球世界
7小时前
JUPAS放榜｜获派BU会计被阿妈狠闹廿分钟：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全网震怒｜Juicy叮
JUPAS放榜｜获派BU会计被阿妈狠闹廿分钟：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全网震怒｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
7小时前