韩国羽毛球公开赛｜港队首轮先后过关 单双打携手挺进16强
更新时间：12:32 2026-08-05 HKT
发布时间：12:32 2026-08-05 HKT
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超级300韩国羽毛球公开赛首轮，港队周三（5日）先后过关，男单小将吴英伦以2：1淘汰美国选手阿尔卡拉（Mark Shelley Alcala）；男双组合洪魁骏/吕俊玮则2：0轻取东道主组合金民胜/李相元，轻松晋级16强。
港将先后过关
面对来自美国的阿尔卡拉，22岁港将首局没受太大考验，以21：12先拔头筹。次局换边后吴英伦稍有松懈，中段一度落后11：17，被对手以21：16扳回一局。力追比分下阿尔卡拉决胜局体力不支，港将则提起状态连取8分，以12：4领先，最终再赢一局21：14，以总局数2：1胜出。
另一边厢，男双组合洪魁骏/吕俊玮同样传来捷报，只用了31分钟，以21：15、21：17速胜周二从资格赛升上正赛的韩国组合金民胜/李相元。16强将与日本新星组合泽田修志/谷冈大后较量。
记者：尔郡耀
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