华盛顿网赛｜伊娜创菲律宾网坛历史 成国家史上首位WTA冠军

菲律宾体坛诞生历史性一幕！在周一（3日）于美国举行的华盛顿公开赛女单决赛中，年仅21岁的菲律宾左手将伊娜（Alexandra Eala），在因雨延期的「跨日大战」中上演惊天大逆转，以4:6、6:4、6:0爆冷击退赛事头号种子、世界第三的美国名将珮古娜（Jessica Pegula），赢得菲律宾网球史上首座WTA巡回赛单打冠军！

顶住雨战暂停考验展现强大心理

这场历史性的决赛原定于周日晚上举行，但当珮古娜以6:4、2:1领先时，华盛顿赛区突然遭遇极端暴雨及闪电强袭，赛事被逼中断并延至周一中午进行

。周一复赛后，伊娜在次盘3:4落后的逆境下突然爆发，不仅顽强以6:4扳平，更在决胜盘彻底「开挂」，凭借凌厉的抽击与无懈可击的防守，不可思议地连赢九局，在第三盘以6:0横扫对手，打得柏高娜毫无还手之力！

面对职业生涯中「注码最高（highstakes）」的一次雨天延误，伊娜展现出超乎年龄的沉著冷静。她赛后笑言：「这绝对是疯狂的24小时。我感觉自己热身了一千次！雨水延误在我人生中发生过无数次，虽然这次的舞台大得多，但我成功利用了这段时间，好好总结了上半场的教训，并在复赛后完美实践出来。」

披荆斩棘菲律宾巨星向世界宣战

伊娜今届赛事夺冠过程含金量极高，先后击败了前奥运金牌得主郑钦文、卫冕冠军费南迪丝、前十神盾施维度连娜及前世界第一大坂直美。她捧杯后兴奋表示：「周初开始时，我做梦也没想过自己能捧起这座奖杯。这是一座无比陡峭的山坡。我赛前就知道竞争极大、签表很硬，但每一场比赛我都学到了新的东西。我证明了自己在训练中的努力能在赛场上转化为胜利，这为我打下了极大的信心！」