爱知名古屋亚运滑浪风帆｜失落两届亚运金牌 港队派出两男两女争金

香港滑浪风帆队将派出2男2女出战9月中的爱知名古屋亚运会的iQFOiL，成员包括成人组的郑清然及马君正以及U19的黄梓豪及张子悦，对上2届亚运金牌落空，总教练陈敬然睇好今届是争金的好时机，去年11月全运会屈居「梗颈四」的郑清然矢志争金，他希望藉全运这场「刻骨铭心的教训」以及头上这顶自己设计、AI生成的「孙悟空」图案的头盔，为港队争取一面亚运金牌。

上届亚运会夺铜的郑清然说：「去年的全运会的最后阶段，本来我带头，但因中间有少少失误，令自己失掉奖牌，现在瞓觉时回想起，也会『扎醒』，因为跟奖牌这么远那么近，是好可惜，希望亚运会不会再发生这种遗憾，全运卜中金是一个好的提醒，在领先别人时，也要不断推动自己。」

谈到以紫蓝色做底色，有不少云及金光圈图案的「孙悟空」头盔，清然表示：「今次是我第一次设计这顶AI生成的『孙悟空』头盔，希望好似孙悟空一样，带出一个大闹天宫的Feel，我会带去亚运配戴，但未知大会批不批，我亦会带多一、两顶传统的做后备。」

郑清然（右）及马君正（左）再次在亚运肩作战。徐嘉华摄

3年前的杭州亚运是清然第一次参加，他说：「上届亚运感觉自己是初哥，过去3年经历了巴黎奥运及全运会，在巴奥及全运都试过领先，见到自己的能力，加强不少信心，未来一个多月，会在心态上再调节好，希望不要紧张。」清然表示今届亚运的对手跟杭州亚运差不多，上届冠军、国家队毕焜及南韩李泰熏仍在，他希望可以报上届一箭之仇。

清然跟实劲敌毕焜日程 望知己知彼

总教练陈敬然为了选手专心备战亚运会，决定放弃跟亚运赛期十分接近的英国韦茅斯-波特兰世界锦标赛（9月4-12日），但郑清然会到当地练习，因为目标劲敌毕焜会到场比赛，陈敬然说：「其实近八个月，清然跟实毕焜的日程，包括上半年的欧洲多站世界杯，跟对方同场比赛及训练，找出自己弱点去改善。」

清然也十分期待去世界赛前的训练，他说：「今站世锦赛汇聚iQFOiL最劲的人，希望到时跟劲的选手一齐训练，提升自己实力，相对3年前的亚运，我的心态成熟了，体能及器材都比上届亚运优胜，甚至比对手优胜。」

陈敬然的金牌希望不单止于郑清然，还有在过去两届夺亚运银牌的「大头妹」马君正以及2位为亚运停学一年的U19 组别黄梓豪及张子悦。

拥有亚运「两银」（2018年亚运RS：ONE 男女混合赛、2023亚运iQFOiL）的「大头妹」马君正期望今届攞脱「二奶命」：「过去一年经历艰苦的体能训练（因知道名古屋亚运偏细风），希望这个成果能好过上两届的银牌，我的竞敌是国家队代表，在去年全运跟她们斗过，在细风我都有优势，祈求个风有利于我，可以赢回国家队的代表。」

马君正夺过2届亚运银牌，她表示今届矢志夺金。徐嘉华摄

马君正期望今届亚运能圆亚运金牌梦。 徐嘉华摄

「大头妹」庆幸自己代表香港三战亚运

今个月31日将满29岁的马君正表示有机会是自己最后一届亚运认为自己有巴黎奥运的经验，对今届亚运有一定的帮助，她说：「巴黎奥运试过因无风取消比赛，亦试过领先时对自己期望好大，好想入奖牌赛时，对自己期望大，又压力大，发挥不好，这㮔种原本有利但因赛场环境逆转的心情，都试过低落，好开心在全运时，在落后下，在尾二一日细风时能镇定应付，拿到两场第一名及一个第二名，那天逆转其他对手，这些经历都有助自己这届亚运。」

对于滑浪风帆队近两届没金牌落袋，「大头妹」认为是一大动力：「我猜香港不是好多人可以坚持自己理想这么多年，能横跨3届亚运都经历12年可以代表香港出战三届亚运，是有压力，但这是我努力成果之一，所以会将压力变成自己推动力。」

已为人母的陈晞文（中）曾是亚运金牌得主，今届以青年军教练身份带著张子悦（左）及黄梓豪（右）出战亚运会。徐嘉华摄

两位青年军黄梓豪（右）及张子悦（左）为亚运停学一年。徐嘉华摄

陈敬然认为2位U19的青年军黄梓豪及张子悦也是奖牌希望，他说：「在2025年初，知道亚运有U19组别时，我们超前部署，同青年军的家长、滑浪风帆总会及体院合作，叫他们休学一年，这一年出外参加很多大赛，比同龄的对手多出很多比赛经验，对他们争取奖牌很有利。」

值得一提，是前亚运金牌得主陈晞文正是青年军的教练，近一年曾多次到内地训练，本月亦将带领他们到福建作亚运前最后训练。晞文表示：「我希望他们信自己，近一年的训练，大家都好尽力，第一次参加亚运一定紧张，我想他们做到一个他们自己满意的成绩。」



记者/摄影：徐嘉华